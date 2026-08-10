Türk Demokrasi Tarihinde Dönüm Noktası: 10 Ağustos 2014 - Son Dakika
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Türk Demokrasi Tarihinde Dönüm Noktası: 10 Ağustos 2014

Türk Demokrasi Tarihinde Dönüm Noktası: 10 Ağustos 2014
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014'te halkın ilk kez Cumhurbaşkanı'nı doğrudan seçmesinin milli iradeyi güçlendirdiğini, bu sürecin Türkiye'nin bağımsız ve güçlü yürüyüşünün miladı olduğunu belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "10 Ağustos 2014, Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı'nı doğrudan kendi oylarıyla seçerek milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü en güçlü şekilde ortaya koymuş, demokrasimize yeni bir ufuk kazandırmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Ağustos 2014, Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı'nı doğrudan kendi oylarıyla seçerek milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü en güçlü şekilde ortaya koymuş, demokrasimize yeni bir ufuk kazandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan bu yeni dönem; Türkiye'nin kendi önceliklerini belirleyen, kendi kararlarını alan ve geleceğini millet iradesiyle şekillendiren güçlü bir yürüyüşün miladı olmuştur. Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sürdürülen bu yürüyüş; savunma sanayinden yerli ve milli teknoloji hamlesine, Mavi Vatan ve enerji alanındaki atılımlardan uzay teknolojilerine kadar birçok stratejik alanda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktadır. Milletimizin ortaya koyduğu bu güçlü irade, yalnızca kalkınma hamlelerine değil; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, huzur ve güvenliği esas alan Terörsüz Türkiye hedefine de ilham vermektedir. Güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada daha etkin, daha bağımsız ve daha güçlü bir konuma kararlılıkla ilerlemektedir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türk Demokrasi Tarihinde Dönüm Noktası: 10 Ağustos 2014 - Son Dakika

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