Duran\'dan Özel\'e Tepki: Negatif Siyaset Kabul Edilemez

19.08.2025 13:39
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran," Son günlerde girdiği siyasi darboğaz ve çözülmeyi de CHP Genel Başkanı bu üslupla yönetmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran," Son günlerde girdiği siyasi darboğaz ve çözülmeyi de CHP Genel Başkanı bu üslupla yönetmeye çalışıyor. Hakaretlere dayalı "negatif siyasetin dibi" durumunun kabul edilemez ve sürdürülemez olduğu herkesin malumudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hep milletimizin iradesine dayalı bir siyaset yürütmüştür. Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel'in bir an önce kurtulması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in kullandığı dilin siyasetin önüne geçtiğini belirterek, "Siyasette fikrin, projenin ve çözüm önerilerinin bittiği yer, her zaman öfkenin, hakaretin ve hadsizliğin başladığı nokta olmuştur. " ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, Özel'in bu yaklaşımının toplumda ve siyasette hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayarak, siyasette yapıcı dil ve çözüm odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

-"Negatif siyasetin dibi"

Duran, "Bu şekilde hareket edenler, kendi tabanlarının ve kamuoyunun da bir genel başkandan bu gibi sözleri dinleme beklentisi içinde olduğu gibi bir yanılgıya kapılır. Dolayısıyla kendi seçmenine ve tabanına bu seviyesizliği layık görür. Son günlerde girdiği siyasi darboğaz ve çözülmeyi de CHP Genel Başkanı bu üslupla yönetmeye çalışıyor. Hakaretlere dayalı "negatif siyasetin dibi" durumunun kabul edilemez ve sürdürülemez olduğu herkesin malumudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hep milletimizin iradesine dayalı bir siyaset yürütmüştür. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza her seçimde göstermiş olduğu teveccühün kaynağı budur" ifadelerini kullandı.

Bu bütünleşmenin, Türkiye tarihinde çok az lidere nasip olduğunu belirten Duran, "Hakaret diline savrulanların kavrayamadığı şey, işte tam da bu hakikattir. Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel'in bir an önce kurtulması gerekiyor. Tarih, bu tip öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerin ayıbını yıllarca sırtında taşımış siyasetçilerle doludur. Halkımız bu üsluba hiçbir zaman prim vermemiştir" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

