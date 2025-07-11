İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin, " Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" dedi.
İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Duran: Terörsüz Türkiye Güçlü Olacak - Son Dakika
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