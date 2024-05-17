Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz\'ı ağırladı

Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çeşitli temaslarda bulunmak için ilde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Düzce'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Düzce Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Faruk Özlü ile bir araya geldi.

Bakan Tunç ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz'ın belediye ziyaretlerinde kendilerine Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile protokol üyeleri eşlik etti.

Ziyarette, ilk olarak anı defterini imzalayan Bakan Tunç, Düzce'deki ziyaretlerinden ve Düzceli hemşehrileri ile buluşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "31 Mart yerel seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçilen başkanımızı tebrik ediyor, güzel hizmetlerinin devamını diliyorum. Bu vesile ile Düzceli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Düzce'nin gelişmesi için emek sarf eden tüm belediye çalışanlarımızı selamlıyorum" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç'un söylemleri ve dilekleri için kendisine teşekkür eden Başkan Özlü, çalışmaları ve Düzce'nin genel durumuna yönelik kısa bir bilgilendirmede bulundu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği önemli başarı ve yeniden başkanlığa seçilmesinden dolayı Başkan Özlü'yü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Basına kapalı şekilde karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden ziyaretin ardından Bakan Tunç, Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz ve Başkan Özlü, beraberindeki heyet esnaf ziyareti gerçekleştirdi. - DÜZCE