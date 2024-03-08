Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınlar Günü Programı\'na Konuk Oldu

Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen Dünya Kadınlar Günü Programı'na konuk oldu. Özlü, "Düzce iyiye mi gitmeli, kötüye mi gitmeli? Bu kararı verirken adaylara bakın" dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Seçim sürecinin yoğun bir tempoda devam ettiğini anlatan Özlü, seçimlerin ardından kadınlarla daha geniş katılımlı ve geniş zamanlı bir toplantıda bir araya gelmeyi umut ettiğini ifade etti.

Belediye başkanlığının siyasi bir görev değil, insan odaklı bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Özlü, "5 yılın sonunda, tecrübelerimi paylaşmak ve teori ile pratiği sentezlemek için bir kitap yazdım. Kitabın adı belediyeciliğin esasları. 10 temel esas, hiçbiri siyasi değil. Emin olun belediye siyasi görev değil. Amiyane tabiriyle kitabını yazdığım bir görev yapıyorum" dedi.

Özlü31 Martta oy kullanırken göz önünde bulundurulması gereken hususlara dikkat çekerek "Çok sayıda aday var. Adaylara bakın, geçmişinde ne yapmış veya ne iş yapar? İkincisi bu adamın gücüne bakın. Bu adam ne yapabilir, ne yapamaz? Düzce'ye ne fayda sağlar? Oy kullanmanın bir vebali var. Çünkü siz vereceğiniz oylarla Düzce'nin gelecek 5 yılına karar vereceksiniz. Düzce'nin gelecek 5 yılı sizin vereceğiniz oylarla ya boşa giden bir 5 yıl olacak veya dolu dolu geçen bir 5 yıl olacak. Düzce iyiye mi gitmeli, kötüye mi gitmeli? Bu kararı vereceğiniz adayların hangisi bu şehre daha fazla katkı sağlar? Düzce ile ilgili kararı siz vereceksiniz. O yüzden diyorum ki, oy vermenin bir sorumluluğu var. Ben Düzce'de sağduyulu ve aklıselim insanlara güveniyorum" dedi. - DÜZCE