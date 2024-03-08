Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınlar Günü Programı'na Konuk Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınlar Günü Programı'na Konuk Oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınlar Günü Programı\'na Konuk Oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Programı'na katıldı. Özlü, adaylara bakarak Düzce'nin geleceği hakkında karar verilmesi gerektiğini söyledi.

08.03.2024 13:27  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen Dünya Kadınlar Günü Programı'na konuk oldu. Özlü, "Düzce iyiye mi gitmeli, kötüye mi gitmeli? Bu kararı verirken adaylara bakın" dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Seçim sürecinin yoğun bir tempoda devam ettiğini anlatan Özlü, seçimlerin ardından kadınlarla daha geniş katılımlı ve geniş zamanlı bir toplantıda bir araya gelmeyi umut ettiğini ifade etti.

Belediye başkanlığının siyasi bir görev değil, insan odaklı bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Özlü, "5 yılın sonunda, tecrübelerimi paylaşmak ve teori ile pratiği sentezlemek için bir kitap yazdım. Kitabın adı belediyeciliğin esasları. 10 temel esas, hiçbiri siyasi değil. Emin olun belediye siyasi görev değil. Amiyane tabiriyle kitabını yazdığım bir görev yapıyorum" dedi.

Özlü31 Martta oy kullanırken göz önünde bulundurulması gereken hususlara dikkat çekerek "Çok sayıda aday var. Adaylara bakın, geçmişinde ne yapmış veya ne iş yapar? İkincisi bu adamın gücüne bakın. Bu adam ne yapabilir, ne yapamaz? Düzce'ye ne fayda sağlar? Oy kullanmanın bir vebali var. Çünkü siz vereceğiniz oylarla Düzce'nin gelecek 5 yılına karar vereceksiniz. Düzce'nin gelecek 5 yılı sizin vereceğiniz oylarla ya boşa giden bir 5 yıl olacak veya dolu dolu geçen bir 5 yıl olacak. Düzce iyiye mi gitmeli, kötüye mi gitmeli? Bu kararı vereceğiniz adayların hangisi bu şehre daha fazla katkı sağlar? Düzce ile ilgili kararı siz vereceksiniz. O yüzden diyorum ki, oy vermenin bir sorumluluğu var. Ben Düzce'de sağduyulu ve aklıselim insanlara güveniyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Faruk Özlü, Düzce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınlar Günü Programı'na Konuk Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 13:56:48. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınlar Günü Programı'na Konuk Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement