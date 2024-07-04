Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir - Son Dakika
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Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Suriye sorunuyla ilgili çözüm önerisinde bulundu. Özlü, Rusya Devlet Başkanı öncülüğünde Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları'nca imzalanacak bir mutabakat metniyle sorunun çözülebileceğini belirtti.

04.07.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; "Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir" dedi.

Savunma Sanayi Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı, TBMM Savunma Sanayi Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve Dışişleri konularına hakim bir isim olan 65'nci Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Suriye sıkıntısıyla ilgili çözüm önerisinde bulundu.

Başkan Özlü bu konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir" dedi.

"4 hususu içeren bir mutabakat muhtırası metni hazırlanmalı"

Rusya Devlet Başkanı öncülüğünde Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları'nca Mutabakat Muhtırası metni imzalanması gerektiğine dikkat çeken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir. Rusya Devlet Başkanının başkanlığında Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarınca imzalanacak bu Mutabakat Muhtırası metni aşağıdaki 4 hususu içermelidir: Suriye Yönetiminin kapsamlı bir genel af ilan etmesi. Türkiye'de yaşayan bütün Suriye vatandaşlarını ön şartsız ülkesine kabul etmesi. Türkiye ve Suriye'nin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, muhalif ve bölücü terör örgütlerine kendi ülkelerinde müsaade etmemeleri. İç savaş nedeniyle Suriye'de tahrip olan bütün altyapı ve üst yapıların Türk firmalarınca yeniden inşa edilmesi. Bu maksatla, Türkiye tarafından Suriye'ye Eximbank kredisi açılması. Bu mutabakatın gerçekleşmesi her iki ülke için, bölgemiz için ve tüm dünya için en doğrusu" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir - Son Dakika
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