Düzce Belediyesinden atıl otobüs açıklaması - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından, CHP İl Başkanı Semih Cemşit'in, "Çürümeye terkedilmiş otobüsler neden parkta atıl bir şekilde yatmaktadır?" sorusuna ilişkin yazılı açıklamada yapıldı.

CHP Düzce İl Başkanı Semih Cemşit geçtiğimiz günlerde, Düzce Belediyesi'ne "Milli servet değerinde olan, halkın parasıyla alınmış ve çürümeye terkedilmiş otobüslerin hali içimizi sızlatmıştır. Çürümeye terkedilmiş bu otobüsler neden parkta atıl bir şekilde yatmaktadır?" sorusunu sorarak, çektiği otobüs fotoğraflarını basın ile paylaşmıştı.

Düzce Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "CHP İl Başkanı Semih Cemşit tarafından belediyemize ait ekonomik kullanım ömrünü doldurmuş, hurdaya ayrılmış otobüslerle ilgili bir basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamaya konu otobüslerle ilgili gerçek durum şöyledir; söz konusu açıklamaya konu olan otobüsler, 'ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış, hurdaya çıkmış oldukları için' hizmet dışı bırakılmıştır. Ağırlıklı olarak TCV adı verilen otobüslerin yer aldığı bu satış için belediyemizce iki defa ihaleye çıkılmıştır. Birinci ihale 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılmıştır. 28 adedi TCV, 10 adedi dizel olmak üzere toplam 38 adet otobüs için teklif veren firma satışa esas bedeli belediyemize yatıramadığı için 240 bin TL tutarındaki teminat mektubu nakde çevrilerek ihalesi iptal edilmiştir. İkinci ihale 21 Ekim 2021 tarihlerinde yapılmış, ancak 3 adet otobüs için teklif gelmiş ve söz konusu 3 adet otobüsün satışı gerçekleştirilmiştir. Üçüncü ihale mayıs ayı içinde gerçekleştirilecektir. Semih Cemşit'in açıklaması, bilgiden yoksun, kamuoyunu yanıltıcı, siyasi rant devşirme amacına matuf, sığ siyaset geleneğinin yeni bir örneği olarak değerlendirilmektedir. Bu tür sığ söylemlere Düzceli kardeşlerimizin itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - DÜZCE