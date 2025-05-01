Düzce\'de \'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor\' Programı Karaca Mahallesi\'nde Yapıldı

Düzce'de 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı Karaca Mahallesi ile devam etti. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, seçimden seçime değil, her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı. İçme suyu ve yeni hastane yatırımından da söz eden Özlü, "Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. İnşallah 5 yılın sonunda 100 projemizi yapmış, bitirmiş olacağız" dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programının ikinci etabı Düzce'nin Karaca Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün yanı sıra AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı etkinlikte, heyet mahalle halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

"Söz sırası artık vatandaşta"

Programda konuşan İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Karaca Mahallesi sakinlerine teşekkür ederek, "Bu soğuk havaya rağmen gösterdiğiniz ilgi içimizi ısıttı. Gerek genel, gerekse yerel seçimlerde yüzümüzü ağarttınız. Her zaman bizi bağrınıza bastınız. Seçimlerden önce biz konuştuk, siz dinlediniz. Bugün söz sırası sizde; siz konuşacaksınız, biz dinleyeceğiz" dedi.

"Seçim yok ama biz buradayız"

Belediye Başkanı Faruk Özlü ise, şehir genelinde sürdürülen projelerden Karaca Mahallesi'ne yönelik yatırımlara kadar birçok konuda bilgi verdi. 31 Mart'taki seçimlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini ve kalıcı işler gerçekleştirdiklerini ifade eden Özlü, "Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği kurmak. Biz bu şehrin gelecek 50 yılını planlıyoruz. İçme suyu şebekesini tamamen yeniliyoruz. Parası, projesi hazır. Bu yıl başlıyoruz. Bin 250 kilometrelik hat değişiyor. Arıtma tesisimizin kapasitesi günlük 130 bin metreküpe çıkıyor. 64 mahallemize tertemiz su ulaşacak. Önümüzdeki 50 yıl içme suyu sorunu yaşamayacağız. Eski fidanlık alanına yaklaşık bin yataklı, deprem izolatörlü, 140 yoğun bakım ünitesine sahip büyük bir hastane inşa ediyoruz. İmar planları tamamlandı, inşaata başlandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak. Bu demektir ki daha çok doçent, daha çok profesör, daha çok doktor gelecek" şeklinde konuştu.

"100 projemizi yapmış olacağız"

Başkan Özlü, seçimlerden önce bir kitap yayınladıklarını, 100 proje yapacaklarını hatırlatarak, "Şu anda projelerimize devam ediyoruz. Kimisi proje aşamasında, kimisi inşa aşamasında. İnşallah 5 yılın sonunda 100 projemizi yapmış, bitirmiş olacağız. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Sizlerle beraberiz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha süratli bir şekilde çalışacağız. Düzce'yi İstanbul ve Ankara'nın ortasında en itibarlı, en tercih edilen, insanların gelip yerleşmek istedikleri, bunun için can attıkları bir şehir haline hep beraber getireceğiz" dedi.

Başkan Özlü, programın devamında mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyerek, ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. - DÜZCE