Edirne Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon, Fen İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Emlak İstimlak, Temizlik İşleri müdürlükleri ve bağlı birimleri ziyaret eden İba, çalışanlarla sohbet etti.
Seyfettin Selim Gündüz Kreş Bakımevi, İMECE ve Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni ziyaret eden İba, Edirne için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.
Bir çiftin nikah merasimine de katılan İba, genç çifte mutluluk diledi.
İba, seçim çalışmaları kapsamında bazı dernek ve iş yerlerini de ziyaret ederek projelerini anlattı.
CHP adayı Gencay Akın
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, basın mensuplarıyla buluştu.
Akın, kentte bir restorandaki iftarın ardından basın mensuplarıyla sohbet etti, soruları yanıtladı.
Vatandaşlarla buluşmaya devam ettiğini belirten Akın, "Kararsız seçmenlerimizi biliyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dolayısıyla da başladığımız süreçten itibaren partimizin içerisindeki özellikle bütünleşme ve birlikte hareket etme ruhu gerçekten sahaya da yansıdı. Son dakikaya kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.
Akın, göreve geldiğinde ilk olarak 1 yıl içerisinde alt ve üst yapı ile ilgili çalışmaları tamamlayacağını dile getirdi.
Programa CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat ve CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman da katıldı.
İYİ Parti adayı Sedefçi
İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Sedefçi, sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara projelerini anlattı.
Başkan olması durumunda gençlere yönelik bazı projeleri de hayata geçireceklerini belirten Sedefçi, gençlere müzik ve video dünyasına adım atmaları için bir fırsat vereceklerini belirtti.
Seçilmesi durumunda belediyede çalışan hiçbir memurun zorluk çekmesine müsaade etmeyeceğini aktaran Sedefçi, hep birlikte, Edirne'yi daha yaşanabilir ve daha mutlu bir il yapacaklarını belirti.
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Hatay'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 25 göçmen yakalandı. Aracın bagaj kısmına saklanan 2 şahsın yakalanma anı kameraya yansıdı. Yakalanan göçmenlerin barınma ve nakillerini sağlayan 2 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa Valiliği, 2 Nisan'dan itibaren 5 gün süreyle kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik, alınan kararın İl İdaresi Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na dayandığını belirtti. Yasak kapsamında tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting gibi etkinlikler yasaklanmıştır.
Konya'da AK Parti Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediye başkanları, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasında, AK Parti yetkilileri saha çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ve seçim sonuçlarının Konya'ya büyük hizmetler getireceğine inandıklarını belirtti. Belediye başkanları da Konya için canla başla çalıştıklarını ve destek istediklerini ifade etti.
Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Rabia Ana Hatun Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlığını yapan Cemal Korkmaz, mahallelilerin yoğun teveccühü üzerine 6'ncı kez muhtarlığa aday oldu.
Balıkesir'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın kent meydanında yapacağı iftar programının, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, iftar programının yapılacağı alana gelerek Yücel Yılmaz'a tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Yılmaz, AK Parti adayı Nevzat Karatay'a destek isteyerek, 1 Nisan'da Ramazan bayramından önce Milli İrade Bayramını kutlamayı istediklerini belirtti. Yılmaz, konuşmasında huzur, güven ve demokrasi vurgusu yaparak, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde çocuklar ve aileleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte çocuklar İsrail'e tepkilerini pankartlarla gösterdi. Katılımcılar, Gazze'nin Filistin'in insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak İsrail'in binlerce insanı katletmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, "Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını sürdürmek için son düzenlemeleri yaptıklarını ve süreci hızlandırmak istediklerini söyledi. Kamikava, başkent Tokyo'daki basın toplantısında, Filistinli mültecilere destek konusunda UNRWA'nın uluslararası toplumda yaygın kabul gören vazgeçilmez role sahip olduğunu vurguladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Allah'ın izniyle Trabzon'da, Arsin'de 18 ilçenin büyükşehirle birlikte seçimi alacaklarını ve en yüksek oy ile almak istediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a ayrı bir değer verdiğini ve Trabzon'a daha fazla hizmet edeceklerini söyledi.
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