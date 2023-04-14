Memleket Partisi'nin Edirne'den çıkardığı 3 milletvekili adayı istifa etti - Son Dakika
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Memleket Partisi'nin Edirne'den çıkardığı 3 milletvekili adayı istifa etti

14.04.2023 18:14
Memleket Partisi'nin Edirne'den çıkardığı 3 milletvekili adayı istifa etti

Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin Edirne'den milletvekili adayı gösterdiği 4 isimden 3'ü adaylıktan çekildiğini duyurdu. YSK'ya dilekçe veren adaylar, detaylı açıklamayı pazar günü yapacağını dile getirdi.

Edirne'de Memleket Partisi, milletvekilli adaylığı için 1'inci sırada Erdem Bircan, 2'nci sırada il başkanı Oktay Bozkurt, 3'üncü sırada Sami Çakırlar ve 4'üncü sırada Şeydanur Akça'yı gösterdi.Adaylardan 1'inci sıradaki Erdem Bircan'ın dışındaki 3 aday çekildiklerini açıkladı.

"YSK'YA DİLEKÇEMİZİ VERDİK"

Bozkurt, Çakırlar ve Akça, ortak yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekilliği adaylığımızdan çekilme dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız. Konu ile ilgili basın açıklamamızı pazar günü saat 14.00'de parti binamızda gerçekleştireceğiz. Siz değerli basın emekçilerimizin sorularını yanıtlayacağız. Saygılarımızla" denildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Memleket Partisi'nin Edirne'den çıkardığı 3 milletvekili adayı istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi'nin Edirne'den çıkardığı 3 milletvekili adayı istifa etti - Son Dakika
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