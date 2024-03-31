Politika

Edirne'de oy verme işlemi başladı

EDİRNE - Edirne'de, 31 Mart Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy verme işlemi için okulların önünde bekledi. Sandık numaralarına göre belirlenen sınıflara geçen vatandaşlar, belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlık seçimleri için oy kullandı. Emniyet güçleri tarafından kentteki okullarda olumsuzluklara karşı önlem alındı.

Edirne ve ilçelerinde toplam 320 bin 637 seçmen, sandığa gidiyor. İl ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların oylanacağı seçimde bin 98 sandık kuruldu.

Edirne merkezde ise 72 okul binasında kurulu 437 sandıkta 139 bin 57 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandığa giden vatandaşlardan Harun Katı, "Düşünceme uygun, hedeflerime uygun Türkiyenin hedeflerine uygun olacak kişilerle yol almak için sabah erken saatlerde oy kullanmaya geldim." Dedi.

Kevser Özgür ise Seçimlerin hayırlı olsun diledi.

Mesut Özgür, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, herkes için hayırlı olmasını diliyorum " dedi.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erecek ve ardından sandıklar kapatılarak oy sayımına geçilecek.