Edirne\'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı

Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy verme işlemi için okulların önünde bekledi. Sandık numaralarına göre belirlenen sınıflara geçen vatandaşlar, belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlık seçimleri için oy kullandı. Emniyet güçleri tarafından kentteki okullarda olumsuzluklara karşı önlem alındı.
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, 1164 No'lu sandıkta oylarını kullandı.
Vali Sezer, yaptığı açıklamada, 322 bin 5 seçmenin bin 99 sandıkta 366 bina ve okulda oy kullanacağını belirtti. Edirne'de sabah itibariyle tüm sandıkların yerlerine teslim edildiğini söyleyen Vali Sezer, "An itibariyle sorunsuz bir şekilde herhangi bir seçim olayı meydana gelmeden vatandaşlarımız oy verme işlemlerini devam ettiriyorlar. Ülkemizde seçimler demokrasi şöleni şeklinde geçiyor. Öncesinde yoğun bir propaganda dönemi adaylar arasında, sonrasında da yoğun bir katılımla, belki dünyada en fazla katılımın olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu manada demokrasinin gerçekten bir şölen şeklinde gerçekleştirildiği ve en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi bu seçimler" Dedi.
"4 bin 671 kamu personeli görev alıyor"
Edirne'de 322 bin 5 seçmen olduğunu ve bu sene itibariyle bin 99 sandıkta şu anda oy verme işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Vali Sezer, "Aylar öncesinde seçimle ilgili güvenlik tedbirlerimizi aldık, güvenlik toplantıları gerçekleştirdik, defalarca güvenlik toplantısı gerçekleştirdik. Seçim kurularından gelen talepler doğrultusunda gerekli personel görevlendirmeleri, araç görevlendirmeleri yapıldı. Yine elektrik kesintisi ve diğer konularda da olabilecek muhtemel sıkıntılara maruz kalmamak için gerekli tedbirler alındı. Bugün itibariyle de kolluk kuvvetlerimiz yine görevleri başındalar. Sabah sandıklar teslim edildi. Şimdi de 2 bin 195 kolluk kuvvetimiz yani polis ve jandarmamız şu anda görev yapıyor. Toplamda da 4 bin 671 kamu personeli görev almış durumda seçimlerde. Umarım kazasız belasız güzel bir şekilde seçimler sona erer. Seçilen arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Hem ülkemize hem de Edirne'mize güzel hizmetler yapmalarını temenni ve dua ediyoruz. Yeni dönemde de güzel hizmetlere bu vesileyle de vesile olurlar diye temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti. Soyer, seçim gününün demokrasi için önemli bir gün olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sakin ve huzurlu bir seçim günü diledi.
Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Cumhur İttifakının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin oyunu kullandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kullanılan taşlar nedeniyle 2 ambulans hasar gördü. Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, mahalli idareler seçimleri nedeniyle Erzurum'a gelerek oy kullanmak için Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ne gitti. Akdağ, 1157 nolu sandıkta oy kullanarak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
İstanbul'da yapılacak olan yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. İstanbul Barosu, seçim güvenliği için Seçim Güvenliği Yardım Masası kurdu. Masanın iletişim numarası 0212 393 08 39 olarak duyuruldu. Masaya Türkiye'nin her yerinden seçim hukuku ile ilgili sorular iletilerek destek alınabilecek.
Aydın'ın Efeler ilçesi Çakırbeyli İlkokulu'nda oyunu kullanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Saygılı, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Kabinde oyunu kullanan Saygılı, zarfı sandığa bıraktıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı. Saygılı, seçimlerin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti.
Kastamonu'da saat 08.00'de başlayan oy kullanımı için vatandaşlar okullarda yoğunluk oluşturdu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi başladığı saatten itibaren vatandaşlar okulların yolunu tuttu. Kastamonu il merkezinde 268 sandıkta 87 bin 917 seçmenin oy kullanacağı belirtilirken, vatandaşlar oy işlemi için okullarda yoğunluk oluşturdu.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Tutuş, oy kullanma işlemi sonrasında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin İzmit'e, Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve önümüzdeki dönemde hizmetkar olmayı hedeflediklerini belirtti.
Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, 1164 No'lu sandıkta oylarını kullandı.
Elazığ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başlarken, İcadiye Mahallesi'nde tek aday olarak seçime giren muhtar İrfan Gözvur, muhtarlığını ilan etti. Elazığ'da 43 mahalle içerisinde tek aday olmanın gururunu yaşayan Gözvur, oyların sayılmadan muhtarlığını garantilediğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının iyi olacağını düşündüğünü belirtti. Akşener, seçim sürecinin zorlu geçtiğini ve rekabetçi bir siyaset dilinin hakim olmasını umduğunu ifade etti. Ankara ve İstanbul'daki seçim yarışlarına ilişkin ise ilginç bir sürecin yaşanacağını söyledi.
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