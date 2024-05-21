Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Görüştü

Politika

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Önce TBMM'deki grup toplantısına katılan Başkan Ertaş, daha sonra Özgür Özel'le bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, TBMM'de CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından meclisteki makamında CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetimiyle birlikte Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret etti. Başkan Ertaş, Edremit'teki çalışmalar hakkında Özel'e bilgi verdi, görüş alışverişinde bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için Genel Başkanımız Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ve partimizin ikinci yüzyılında iktidar hedefimize kararlılıkla yürüyerek, yerelde kazandığımız zaferi genele taşımak için birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyarette teşekkür ederek, Edremitlilere selamlarını gönderdi. - BALIKESİR