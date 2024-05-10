Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı Altıeylül Belediyesine Koordinatör Başkan Yardımcısı Oldu - Son Dakika
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Politika

Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı Altıeylül Belediyesine Koordinatör Başkan Yardımcısı Oldu

Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı Altıeylül Belediyesine Koordinatör Başkan Yardımcısı Oldu

Edremit Belediyesi'nin başarılı Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Altıeylül Belediyesi'nde Koordinatör Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Canlı, Edremit'te kazandığı deneyimleri Altıeylül'de de kullanacağını belirtti.

10.05.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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Körfezin merkezi Edremit Belediyesi'nin başarılı Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı Balıkesir'in en büyük ilçesi Altıeylül Belediyesine Koordinatör Başkan Yardımcısı oldu.

Edremit'in tanıtımında ve devlet - siyaset - iktidar üçgeninde etkili diyaloglar kurarak ilçeye önemli katkılar sunan Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, sürpriz bir tercihle Altıeylül Belediyesi Başkanı Hakan Şehirli'nin Yardımcısı oldu.

Tayfun Canlı yaptığı açıklamada; "Bir yanım Edremit'te kaldı. Edremit gibi büyük bir şehirde çok önemli deneyimler kazandım.' diyerek, şöyle devam etti: "Şimdi memleketim Balıkesir'de yeni bir sayfa açıyorum. Edremit'ten sonra en büyük ilçemiz Altıeylül'de hizmet etme imkanı bulmuş olacağım. Bizler yerel yöneticiler olarak bilgi ve tecrübemize nerede ihtiyaç varsa orada olmak durumundayız.

Kuva-yi Milliyenin temellerinin atıldığı Cumhuriyet kentimiz Edremit'te güzel hatıralar ve sağlam dostluklar biriktirdim. Bir yanım daima Edremit için çalışacak ve gönül bağımı asla koparmayacağım "

Tayfun Canlı, birlikte çalıştığı Başkanlara da tek tek teşekkür etti. Canlı "Edremit'te birlikte çalıştığım Belediye Başkanlarım Kamil Saka'ya, Selman Hasan Arslan'a ve Edremit'te yeni dönemde kendisiyle birlikte çalışmam için ısrarcı olarak şahsımı onurlandıran Edremit Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş'a teşekkür ederim.

Yeni dönemde Altıeylül'de birlikte çalışacağımız, uzun yıllardır tanıdığım ve birlikte mücadele vermekten onur duyduğum değerli dostum ve ağabeyim Belediye Başkanım Hakan Şehirli ile mesai arkadaşlığı da beni mutlu edecek. Hakan Başkanımı kıramazdım. Balıkesir'in tamamına hizmete ve desteğe geldim."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı Altıeylül Belediyesine Koordinatör Başkan Yardımcısı Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı Altıeylül Belediyesine Koordinatör Başkan Yardımcısı Oldu - Son Dakika
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