Van'ın Edremit ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açıldı - Son Dakika
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Politika

Van'ın Edremit ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açıldı

Van\'ın Edremit ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açıldı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, düzenlenen törenle seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Say, açılışta yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca yapılan çalışmalardan bahsederek, Edremit'i ve Van'ı daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas da Say'ın hizmetlerini övdü.

24.02.2024 18:31  Güncelleme: 18:35
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VAN (İHA) – Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, düzenlenen törenle seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Van'ın İpek Yolu Caddesi üzerinde düzenlenen programda konuşan mevcut başkan ve AK Parti Başkan Adayı İsmail Say, 2019-2024 arasında belediye başkanı olarak görev yaptığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve il teşkilatının onayıyla kendisine yeniden adaylık görevi verildiğini ifade eden Başkan Say, "Görev verildikten hemen sonra saha çalışmalarına başladık. Bugün Van'ın en büyük seçim koordinasyon merkezini açmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

"Edremit'i ve Van'ı şaha kaldıracağız"

2019 yılında belediyeyi devralırken ilçenin 40 yıla yakın alt ve üstyapı gibi birçok sorunu olduğunu dile getiren Say, "Geçen 5 yıl içerisinde en önemli sorunların geneline el attık ve nihayete erdirdik. 21. yüzyılda kanalizasyonu olmayan bir Edremit devralmıştık. Bunun da yüzde 80'ine yakınını bitirmiş olduk. Bir taraftan doğa harikası Van Gölü'ne nazırken yılların biriken sorunları vardı. İnşallah siz kıymetli halkımızın desteğiyle 2024 ve 2029 arası Edremit'i ve Van'ı şaha kaldıracağız" diye konuştu.

Büyükşehir ve 13 ilçeyi AK Parti belediyeciliğiyle hizmetle buluşturacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas ise Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın acemilik sürecini geride bıraktığını, ustalık döneminde de güzel hizmetleri ilçeye kazandıracağını kaydetti.

Edremit halkının büyük ilgi gösterdiği seçim koordinasyon merkezinin kurdelesi, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Belediye Başkanı İsmail Say ve teşkilat üyelerince kesildi. - VAN

Kaynak: İHA

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