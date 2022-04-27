Edremit'te MHP'nin dağıttığı pideler kapışıldı - Son Dakika
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Edremit'te MHP'nin dağıttığı pideler kapışıldı

27.04.2022 17:53
Edremit'te MHP'nin dağıttığı pideler kapışıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) "On bir Ayın Sultanı" Ramazan'ın son günlerinde bazı geleneklerin yaşatılmasına öncülük ederek 'Kadir Gecesi' nedeniyle kasa kasa pide dağıttı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) "On bir Ayın Sultanı" Ramazan'ın son günlerinde bazı geleneklerin yaşatılmasına öncülük ederek 'Kadir Gecesi' nedeniyle kasa kasa pide dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda MHP KAÇEP(Kadın Aile ve Çocuk Engellileri Politikaları) Başkanı Asuman Türkyılmaz, öncülüğündeki partililerin dağıttıkları kasa kasa pideler kısa sürede tükendi. Türkyılmaz, halkımızın mübarek gecelerinin kutlu olmasını dileyerek "Bu gecenin bereketi, esenliği üzerimize olsun. Rabbim, iyileri, mazlumları, çaresizleri, darda kalmışları korusun. Kötülere, kötülüklere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Edremit'te MHP'nin dağıttığı pideler kapışıldı
Edremit'te MHP'nin dağıttığı pideler kapışıldı
Edremit'te MHP'nin dağıttığı pideler kapışıldı

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kadir Gecesi, Balıkesir, Edremit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Edremit'te MHP'nin dağıttığı pideler kapışıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te MHP'nin dağıttığı pideler kapışıldı - Son Dakika
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