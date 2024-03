Edremitli üniversite öğrencilerine 1500 TL ulaşım ve eğitim desteği

Politika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kuracakları Edremit Vakfı (EDEV) ile Edremitli üniversite öğrencilerine aylık 1500 TL ulaşım ve eğitim desteği vereceklerini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren eğitim alanında çeşitli projelere imza atan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ikinci 5 yılda da öğrencilerin yanında olacağının sinyallerini verdi. Üniversite öğrencilerine akademik yıl boyunca ulaşım desteği sağlayacaklarını ifade eden Başkan Say, "Bugüne kadar eğitim alanında öğrencilerimize kaynak kitap desteği, tablet desteği, her yıl YKS ücretlerinin ödenmesi, eğitim kurumlarının onarılması, ulaşım desteğinin verilmesi ve yeni etüt merkezleri açarak hep yanlarında olduk. Yine birkaç yıldır devam ettiğimiz ulaşım desteğimizin kapsamını genişleterek daha güzel bir hale getirdik. Kuracağımız Edremit Vakfı (EDEV) ile ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine toplu taşıma desteği sağlayacağız. İster Van'da okusun, isterse de başka bir ildeki üniversite olsun bu desteği alacak. 2023-2024 akademik yılı boyunca üniversite öğrencilerinin aylık 1500 TL ulaşım ve eğitim desteği verilecektir. Başta öğrencilerimize, ilimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - VAN