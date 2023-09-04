Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'dan Başkan Özlem Çerçioğlu'nun ''Mal varlığını açıkla'' sözlerine hodri meydan - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'dan Başkan Özlem Çerçioğlu'nun ''Mal varlığını açıkla'' sözlerine hodri meydan

Son Güncelleme: 04.09.2023 12:20

Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu arasındaki yolsuzluk gerilimi tırmanıyor. Fatih Atay, kendisine sebepsiz zenginleşme suçlamasında bulunan Çerçioğlu'na ''Hem mal beyanında hem de yaşantımda her türlü hesabı vermeye hazırım. Ama bütün belediye başkanları mal beyanında bulunmalı'' sözleriyle hodri meydan dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yeni bir iddia bulundu. Çerçioğlu'nun, 100 bin lira sermayeyle kurulan bir şirkete 450 milyon liralık ihale verdiği iddiası ortaya atılmış, Çerçioğlu, partisinin Nazilli İlçe Kongresi'nde Atay'ın yolsuzluk iddialarına yanıt vermişti. Atay'ı sebepsiz zenginleştiğini ve mal varlığının kaynağının şüpheli olduğunu söyleyen Çerçioğlu'na Atay'dan cevap gecikmedi.

"21 MÜFETTİŞ GELDİ, YOLSUZLUK BULUNAMADI"

Efeler Belediye Meclisi toplantısının ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, isim vermedenÇerçioğlu'nu hedef aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mahkemelerde görülmekte olan yolsuzluk davalarına göndermede bulunan Atay, "Efeler Belediyesi'ne 4 buçuk yıl boyunca 21 müfettiş geldi. Müfettişlerin bütün incelemelerinin sonucunda ne benim ne de meclis üyelerim hakkında bir tane dava açılmadı. Ne Asliye Ceza'da ne de Ağır Ceza'da. Ne görevi kötüye kullanmak, ne ihaleye fesat karıştırmak. Benim ve meclis üyelerimle ilgili bir tek dava açılmadı" dedi.

"SEBEPSİZ ZENGİLEŞME" İDDİASINA MEYDAN OKUDU: HESAP VERMEYE HAZIRIM

Atay, kendisine yönelik Çerçioğlu'nun "Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz" sözleri üzerine, "Hem mal beyanında hem de yaşantımda her türlü hesabı vermeye hazırım. Ama yalnız Fatih Atay değil, bütün belediye başkanları mal beyanında bulunmalı. Belediye başkanları da yetmez. Bürokratlar da bulunmalı. Şeffaf olmalı her şey. Şeffaflık hepimiz için de geçerli olmalı. Hem belediye başkanı hem de bürokratlar malvarlıklarıyla ilgili hesapları vermeli. Ben sebepsiz zenginleşmedi, sebepli zenginleştim ev aldım. Her türlü hesabı vermeye hazırım. Bazılarının boşanma aşamasında olduğu biliniyor. Boşanma aşamasındaki eşlerin diğer eşten kaç para tazminat talep ettiği de kamuoyu tarafından bilinmeli" sözleriyle meydan okudu.

ASFALT İHALESİNDE 32 MİLYON TL YOLSUZLUK İDDİASI

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında "Asfalt ihalesinde 32 milyon TL yolsuzluk yaptılar" suçlamasında bulunmuştu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'dan Başkan Özlem Çerçioğlu'nun ''Mal varlığını açıkla'' sözlerine hodri meydan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'dan Başkan Özlem Çerçioğlu'nun ''Mal varlığını açıkla'' sözlerine hodri meydan - Son Dakika
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