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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay İYİ Parti'ye katıldı

Geçtiğimiz Eylül ayında CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından rozeti takılan Atay, İYİ Parti'nin Efeler Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Atay, seçilmesi halinde hizmetlerini katlayarak sürdüreceğini belirtti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay İYİ Parti\'ye katıldı
17.01.2024 - 11:26,
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Geçtiğimiz Eylül ayında CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay İYİ Parti'ye katıldı. Başkan Atay'a rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev alan ve Aydın Milletvekilliği yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa etmişti. Bir süredir görevini bağımsız olarak sürdüren Başkan Atay İYİ Parti saflarına katıldı. İYİ Parti'nin düzenlenen grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından rozeti takılan Atay, İYİ Parti'nin Efeler Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptıkları hizmetlerden bahsederek, seçilmesi halinde önümüzdeki dönem de çalışmalarını katlayarak sürdüreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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