Efkan Ala, Anadolu Ajansı\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ala, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Ala, "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş Sevinci", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye Bakış" fotoğraflarına oy verdi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınından kaçan karacanın yer aldığı "Kaçış" fotoğrafını seçen Ala, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e Destek", "Spor" kategorisinde ise Alexander Manzyuk'un "Kızak Köpekleri" fotoğrafını oyladı.

" Türkiye'nin yüz akı olmuştur"

Ala, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, Anadolu Ajansı ve çalışanlarını tebrik ederek, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı, gerçekten Türkiye'nin yüz akı olmuştur. Çalışmaları uluslararası kuruluşlarda, mahkemelerde delil olarak kullanılabilecek seviyeye gelmiştir. Filistin konusunda, Gazze olaylarında adeta dünyanın, küresel vicdanın sesi olmuştur. Dünyaya o küresel vicdanın sesini en objektif, en güçlü ve en etkili bir biçimde duyuran kuruluşumuz olmuştur Anadolu Ajansı. Onun için yürekten tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, başarıların devamını temenni ediyorum. Milletimizin de bu konuda Anadolu Ajansına güveninin tam olduğunu da görüyorum. Bundan da büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim."