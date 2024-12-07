Efkan Ala: 'Birlik ve istikrarla Türkiye'yi daha ileri taşıyacağız' - Son Dakika
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Politika

Efkan Ala: 'Birlik ve istikrarla Türkiye'yi daha ileri taşıyacağız'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Ağrı 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Ağrı'ya geldi.

07.12.2024 23:04
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Ağrı 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Ağrı'ya geldi. Efkan Ala burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birliğine ve istikrarına vurgu yaparak milletin iradesinin önemine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ve partililer tarafından karşılandı. Kongrenin yapılacağı Kapalı Spor Salonu'nda partililere hitap eden Ala, "İçeride birliğe, dirliğe ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Türkiye'de bugüne kadar başardıklarımız, neler başarabileceğimizin en somut delilidir. Milletimizin desteğiyle 28 Şubat sürecinin '1000 yıl sürecek' diyenlerini 10 yıl içinde tarihin tozlu raflarına gönderdik. Ayasofya'yı açtık, Taksim Camii'ni yaptık. Tüm bunların arkasındaki irade, sizin iradenizdir. Bu iradeyi korumak ve saldırılara karşı Ağrı Dağı gibi dimdik durmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iç ve dış meselelerde karşılaştığı problemlerin üstesinden ancak milletin birliğiyle gelinebileceğini belirten Ala, "Hep birlikte dinamizmimizi ve birliğimizi devam ettirerek ülkemizi daha ileri taşıyacağız" dedi.

"Eser ve hizmet siyasetini sürdüreceğiz"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yıllık geçmişinde eser ve hizmet siyasetiyle milletin teveccühünü kazandığını ifade etti. Kilerci, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yolda azimle yürümeye devam edeceğiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Halkımızın desteği en büyük gücümüz"

Tek listeyle gidilen seçimde yeniden AK Parti Ağrı İl Başkanı seçilen İlhami Yıldız, yaptığı konuşmada halka olan güvenine vurgu yaptı. Yıldız, "Hekimlik mesleğim boyunca bu şehirde her haneye dokunma fırsatım oldu. Şimdi bu tecrübemi partimize ve halkımıza hizmet yolunda kullanacağım. Ayrıştırmadan, 'biz' diliyle hareket ederek Ağrı'yı daha ileri taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin 23 yıllık siyasi tarihinde karşılaştığı tüm zorlukları milli iradeye başvurarak aştığını belirten Yıldız, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye Yüzyılı olarak taçlandıracağız" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Yıldız, "Filistin halkının haklı mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. AK Parti olarak her zaman mazlumun yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Ağrı 8. Olağan İl Kongresi, yeniden il başkanlığına seçilen İlhami Yıldız'ın teşekkür konuşmasıyla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Türkiye, Son Dakika

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