Ege Belediyeler Birliği Denizli'de toplanıyor
17.04.2026 06:45  Güncelleme: 06:46
Ege Belediyeler Birliği, bölgesel kalkınma ve iş birliği stratejilerini belirlemek için 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Denizli'de meclis toplantısı düzenleyecek. Toplantıda yerel yönetimlerin projeleri ve Denizli'nin kültürel mirası ele alınacak.

Denizli, Ege'nin yerel yönetim zirvesine ev sahipliği yapıyor. Ege Belediyeler Birliği, bölgesel kalkınma ve iş birliği stratejilerini belirlemek üzere Olağan Meclis Toplantısı'nı, Birlik Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlığında Denizli'de gerçekleştirecek.

Ege Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlığında 17 Nisan 2026 Cuma günü Denizli'de yapılacak. 17-18-19 Nisan tarihlerini kapsayan üç günlük program, Ege Bölgesi'ndeki üye belediyelerin başkanlarını, meclis üyelerini ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirecek. Toplantı kapsamında sadece idari kararlar alınmakla kalmayacak, aynı zamanda Denizli'nin model teşkil eden belediyecilik yatırımları ve kültürel mirası da mercek altına alınacak.

Üç günlük yoğun diplomasi ve teknik program

Birliğin gelecek dönem stratejileri ve bölgesel iş birliği projelerinin karara bağlanacağı program kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen vizyon projeler ve kentsel dönüşüm alanları, katılımcı belediye başkanlarına yerinde tanıtılacak. Denizli'nin binlerce yıllık geçmişine ışık tutan antik kentler ve restore edilen tarihi yapılar ziyaret edilerek, turizmde yerel yönetimlerin rolü üzerine istişarelerde bulunulacak. 19 Nisan Pazar gününe kadar sürecek olan etkinlikler dizisi, teknik değerlendirme ziyaretlerinin ardından sona erecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

