Anket firması Ege\'deki sonuçları açıkladı

Ülke genelinde anket çalışmaları yapan bir araştırma şirketi, Ege Bölgesi'nde yaptığı son anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı.

2026 yılının ilk üç ayına ait verilerle hazırlanan araştırma sonuçları, Ege Bölgesi'nde yerel seçimlere ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu. Sonuçlara göre Aydın, Uşak ve Kütahya sınırlarında yaşayan vatandaşların son seçimlere göre tercih değiştirdiği belirtildi. Araştırmada Aydın Büyükşehir Belediyesi için dikkat çeken bir değişim de görüldü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kazanırken, son anket verilerine göre bugün seçim yapılması halinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) ilk sırada yer aldığı belirtildi. Sonuçlarda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle birlikte seçmenin de tercihini Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'den yana kullandığı görüldü. - AYDIN