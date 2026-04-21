Eğitim Sistemine Ahlak ve İnanç Odaklı Reform İhtiyacı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR'lı Ramanlı, eğitim sisteminin şiddeti artırdığını ve inanç eksenli reform gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Eğitim programlarına ve kurumsal organizasyonlara inanç ve ahlak eksenli yeni bir format kazandırılması gerekir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okullarda yaşanan bu tür şiddet olaylarının münferit hadiseler şeklinde değerlendirilemeyeceğini ifade eden Ramanlı, eğitim sistemini eleştirdi.

Eğitim sisteminin manevi gelişimden ziyade maddi başarıya endeksli ve sınav odaklı olduğunu dile getiren Ramanlı, öğrencileri şiddetten uzak tutacak, erken uyarıcı ve koruyucu destek mekanizmalarını güçlendirecek kalıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Öncelikle fıtrattan uzak seküler eğitim anlayışının sorgulanması gerektiğini kaydeden Ramanlı, "İnsanı sadece ekonomik üretim aracı gören, ruhunu, ahlakını ve manevi yönünü ihmal eden bir sistem bilgi verir ama hikmet vermez, diploma verir ama şahsiyet kazandırmaz." diye konuştu.

Serkan Ramanlı, şiddet olaylarının birçok sebebinin bulunduğunu ancak asıl problemin eğitim sisteminde Batılı değerlerin temel alınarak, toplumun inanç değerlerinin ve kültürel kodlarının hesaba katılmaması olduğunu söyledi.

Eğitim sistemine neşter atılması gerektiğini savunan Ramanlı, "Eğitim programlarına ve kurumsal organizasyonlara inanç ve ahlak eksenli yeni bir format kazandırılması gerekmektedir. Yargı ve kolluk kurumlarının, muhalefet partilerinin tüm çekincelerini ve bürokratik engelleri bir tarafa bırakıp, bu hayati konuda işbirliği yapması ülkenin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Milletvekili, Politika, Batman, Kültür, Şiddet, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 17:33:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.