Eğitimci Birsen Bayar, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday oldu - Son Dakika
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Politika

Eğitimci Birsen Bayar, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday oldu

Eğitimci Birsen Bayar, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Bayar, düzenlediği basın toplantısında, kadın kollarının yeniden kurgulanarak büyümesi ve siyasal katılımın artırılması için çalışacaklarını belirtti. Bayar, tam bağımsız Türkiye hedefi için parti örgütündeki emekçilere, kadınlara, gençlere ve diğer demokratik kitle örgütlerine büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

11.07.2024 12:03
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Eğitimci Birsen Bayar, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Bayar, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 15. CHP Kadın Kolları Kurultayı'nın 4 Ağustos'ta düzenleneceğini hatırlattı.

İktidara yürüyen partinin olmazsa olmazının, kadın kolları örgütlenmesinin yeniden kurgulanarak büyümesi olduğunu ifade eden Bayar, daima sahada bulunacaklarını ve siyasal katılımı artıracak bir kadın örgüt yapısı kuracaklarını söyledi.

Bayar, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından ödün vermeyen programlarıyla, projeleriyle ve ekip ruhuyla çalışacaklarını belirterek, tam bağımsız Türkiye hedefi için parti örgütündeki emekçilere, kadınlara, gençlere ve diğer demokratik kitle örgütlerine büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü anlattı.

Bu bilinçle mücadele edeceklerini kaydeden Bayar, "Ekibimizle birlikte Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olurken tamamen CHP tabanını oluşturan kadınların sesini seslendirmeyi ve harekete geçirmeyi düşünmekteyiz. Biz ancak gücümüzü örgütten ve örgütçülerden alacağız." ifadelerini kullandı.

Eğitimci Birsen Bayar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır ve Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç'ın ardından adaylığını açıklayan dördüncü isim oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eğitimci Birsen Bayar, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday oldu - Son Dakika

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