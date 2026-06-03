Eğitimde Devrim: 750 Bin Derslik - Son Dakika
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Eğitimde Devrim: 750 Bin Derslik

Eğitimde Devrim: 750 Bin Derslik
03.06.2026 15:40
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Bakan Tekin, Türkiye'deki eğitim altyapısındaki gelişmeleri ve yeni okul açılışını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye'nin eğitim öğretime fiziki altyapı, teknolojik altyapı açısından yaptıklarımızı anlattığımızda herkes bunun bir devrim olduğunu kabul ediyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çamoluk ilçesinde iş insanı Ahmet Ertuğrul tarafından yaptırılan Mustafa Ayaksız İlkokulu ile Hacı Şevket Ayaksız Camisi'nin açılış törenine katıldı. Açılışta, Giresun Valisi Mustafa Koç, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Çamoluk Kaymakamı Abdul Aziz Demirtaş, Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan ile çok sayıda vatandaş da yer aldı. Okulu ve camiyi yaptıran iş insanı Ertuğrul'a teşekkür eden Bakan Tekin "'Bu hayır yarışında ben de varım' diyen iş ve gönül insanlarına, memleket sevdalılarına teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'DE 750 BİN DERSLİK VAR'

Türkiye genelinde 750 bin derslik olduğunu belirten Tekin, "2002'den önce 150-200 bin arasında sınıfımız var elimizde, şu anda 750 bin, o güne kadar var olan derslik sayısını katbekat artacak kadar derslik yapmışız. Peki, nasıl yaptık? Niye o güne kadar bu kadar yapılmadı da o günden sonra bu kadar çok derslik, sınıf yapıldı? Çünkü çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceğini memleketin birinci meselesi olarak gören bir Cumhurbaşkanımız var. Ülkemizin her bütçesinde, 'Birinci sırayı eğitime, okullara, öğretmenlerimize, çocuklarımızın geleceğine vereceğiz' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bundan yaklaşık 15 gün önce Londra'daydık. Türkiye'nin eğitim öğretime fiziki altyapı, teknolojik altyapı açısından yaptıklarımızı anlattığımızda herkes bunun bir devrim olduğunu kabul ediyor. Bize bu duyguyu yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, dua eşliğinde kurdele keserek okul ve caminin açılışı gerçekleştirdi. Öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, daha sonra Giresun Valiliği ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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