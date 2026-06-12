Eğitimde Devrim: Akıllı Tahtalar ve Müfredat Değişikliği - Son Dakika
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Eğitimde Devrim: Akıllı Tahtalar ve Müfredat Değişikliği

Eğitimde Devrim: Akıllı Tahtalar ve Müfredat Değişikliği
12.06.2026 17:02
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Bakan Tekin, Türkiye'deki okullarda akıllı tahtaların yaygınlığını ve müfredatın yeniliklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Resmi okulların tamamında 650 bin sınıfımızda akıllı tahtalar var ve internete bağlı, öğretmenlerimiz dünyanın neresinde örnek uygulama varsa internet üzerinden çocuklarımıza gösteriyor. Bunun sayesinde de uluslararası raporlarda Türkiye eğitim devrimi yapmış bir ülke olarak tanımlanıyor." dedi.

Yozgat'ta Hocalar Kıraathanesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Tekin, daha sonra Çapanoğlu Büyük Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Ardından Hüzni Baba Konağı'nda düzenlenen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıya geçen Tekin, burada yaptığı konuşmada, milli eğitim camiası ile saha arasında bağ kurmaya çaba sarf ettiklerini söyledi.

Tekin, eğitimin Türkiye'de çok büyük bir aile olduğunu, 86 milyonun tamamının eğitimle ilgili fikrinin bulunduğunu dile getirerek, "Hepimizin idealleri, dünyaya bakışımız, çocuklarımızı yetiştirmek için parametrelerimiz farklı. Biz de bu farklılıkların üzerinde bir ortak uzlaşı alanı bulup, o uzlaşı alanında yürümeye çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Eğitim yatırımlarından bahseden Tekin, "Birleşmiş Milletler, eğitim sistemlerini karşılaştırdığı raporunda, 'dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye' diyor. Okullarımızı internet altyapısı ve etkileşimli tahtalarla donattık. Resmi okulların tamamında 650 bin sınıfımızda akıllı tahtalar var ve internete bağlı, öğretmenlerimiz dünyanın neresinde örnek uygulama varsa internet üzerinden çocuklarımıza gösteriyor. Bunun sayesinde de uluslararası raporlarda Türkiye eğitim devrimi yapmış bir ülke olarak tanımlanıyor." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde müfredatla ilgili ciddi revizyon ihtiyacı olduğunu gördüklerini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Başlangıcından itibaren bugüne kadar çocuklara hep bilgi verme üzerine kurulmuş bir müfredat var. Şimdi uluslararası raporlar diyor ki 'Türkiye tamam bunları yaptı ama hala demode bir mantıkla çocuklara bilgi veriyor.' Bütün çocuklar şu soruyu soruyorlardır size, 'Ya bunu bize öğretiyorlar da bizim ne işimize yarayacak?' Dünya eğitimde paradigmayı değiştirdi. Çocuklara ne işe yarayacak sorusunu sorduracak bir bilgi verme eğitiminden çocuklara aldıkları eğitimle toplumsal yaşamda ne tür katma değer üreteceklerini öğreten bir anlayışa evrildi. Biz de müfredatımızı böyle değiştirdik."

Müfredatla ilgili yaptıkları diğer değişiklikler hakkında da bilgiler veren Tekin, şöyle devam etti:

"Okullarda 'Haçlı Seferleri' dediğimizde, sefer bizde pozitif bir şey. Haçlı Seferi deyince Avrupalı devletlerin bizi işgal ettiklerini düşünmüyor çocuk. Ama bu kavramlar çocuğun zihnine yerleşiyor. Bunun gibi mesela Coğrafi Keşifler diye anlatıyoruz çocuklara. Nereden bakıyoruz Coğrafi Keşifler dediğimizde? Avrupalılar gitmiş bir yeri keşfetmişler. Keşfettiklerinde orada kimse yaşamıyor muydu? Neyi keşfediyorlar? Aslında sömürgeciliğin başlangıcı bunlar. Dolayısıyla müfredatı revize ederken bu tür kavramsallaştırmalara da önem verdik. Bir başka kavram var. Bilhassa 2. Dünya Savaşı ile beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bünyesindeki bugün Türk devletlerinin arasındaki bağı koparmak için o bölgeye Sovyetler ve Amerika, 'Orta Asya' demeyi tercih etmiş. Ama o bölgenin adı o tarihe kadar Türkistan diye geçiyordu. Şimdi niye biz çocuklarımızın algılarının bu şekilde oluşmasını devam ettirelim? Dolayısıyla müfredatta bir de bu türden değişiklikler yaptık. Çok şükür şu anda müfredatımız oturdu."

Bakan Tekin, katsayı adaletsizliğinin giderilmesinden başörtü zulmünün sonlandırılmasına, imam hatip okullarının ortaokullarının yeniden açılmasından mesleki ve teknik eğitimden mağdur edilen çocukların yeniden mesleki ve teknik eğitime kazandırılmasına kadar birçok farklı adım attıklarını, atmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tekin, İl Başkanı Hasan Kandemir'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eğitimde Devrim: Akıllı Tahtalar ve Müfredat Değişikliği - Son Dakika

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