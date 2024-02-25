Ehud Barak, İsraillilere Netanyahu'yu protesto etmeleri çağrısında bulundu - Son Dakika
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Politika

Ehud Barak, İsraillilere Netanyahu'yu protesto etmeleri çağrısında bulundu

Ehud Barak, İsraillilere Netanyahu\'yu protesto etmeleri çağrısında bulundu

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son vermek için parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu. Barak, gösterilerin devam etmesi gerektiğini ve halkın artık Netanyahu'ya güvenmediğini vurguladı.

25.02.2024 19:49  Güncelleme: 19:53
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İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler sürerken, eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu. İsrail'de 1999-2001 yılları arasında başbakan olarak görev yapan Barak, gösterilerin "Netanyahu zamanının dolduğunu ve halkın artık ona güvenmediğini anlayana kadar" devam etmesi gerektiğini vurguladı. Barak, "Devlet devre dışı kaldığında Netanyahu zamanının dolduğunu anlayacak" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ehud Barak, İsraillilere Netanyahu'yu protesto etmeleri çağrısında bulundu - Son Dakika

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