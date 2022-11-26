Ekim ayında yapılan 14 seçim anketinin ortalaması alındı! İşte seçimin kaderini belirleyecek parti - Son Dakika
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Ekim ayında yapılan 14 seçim anketinin ortalaması alındı! İşte seçimin kaderini belirleyecek parti

26.11.2022 22:57

Ekim ayı içerisinde Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinin yapmış olduğu 14 seçim anketinin ortalaması alındı. Sonuçlara göre AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 40, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,9 oldu. HDP ise çalışmada yüzde 10 oy aldı. Bu sonuçlara göre HDP'nin destekleyeceği ittifak seçimde ipi göğüsleyecek.

Partilerin seçim çalışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 14 anket şirketinin ekim ayında yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

ZİRVEDE AK PARTİ VAR

Yapılan çalışmanın sonucuna göre AK Parti yüzde 32,6 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 26,6 ile ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 13,3 ile üçüncü, HDP yüzde 10 ile dördüncü, MHP ise yüzde 7,4 ile beşinci sırada konumlandı.

İKİ İTTİFAK KAFA KAFAYA

İttifaklar bazında bakıldığında ise AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 40 olurken, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,9 olarak kayıtlara geçti.

SEÇİMİN KADERİNİ HDP BELİRLEYECEK

Çalışmada en dikkat çeken nokta HDP'nin oy oranı oldu. Bu sonuçlara göre yüzde 10 alan HDP seçimin kaderini belirleyecek. HDP'nin destekleyeceği ittifak ipi göğüsleyecek.

14 anketin ortalamasının alındığı çalışmada diğer partilerin oy oranı şöyle:

  • DEVA: Yüzde 2,3
  • Zafer: Yüzde 2,1
  • Gelecek: Yüzde 1,7
  • Yeniden Refah: Yüzde 1,4
  • Saadet: Yüzde 0,9
  • Memleket: Yüzde 0,7
Ekim ayında yapılan 14 seçim anketinin ortalaması alındı! İşte seçimin kaderini belirleyecek parti
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SON DAKİKA: Ekim ayında yapılan 14 seçim anketinin ortalaması alındı! İşte seçimin kaderini belirleyecek parti - Son Dakika
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