Ekonomi Konferansı Niğde\'de!

12.03.2026 17:24
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin ekonomik büyümesini ve zorlukları anlattı.

Niğde programı çerçevesinde Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat; burada yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve ticaret alanlarında önemli bir ivme yakaladığını belirtti.

Türkiye'nin kuzey ve güneyinde mini dünya savaşı yaşandığını ancak Türkiye'nin bu ateş çemberi içinde zarar görmediğini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşmasında, "Kuzeyimizde mini bir dünya savaşı Rusya-Ukrayna 5. yılına girdi. Güneyimizde 2 buçuk yılı aşan İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Lübnan'da yaptığı katliam, ardından 28 Şubat'ta başlayan ve adeta bütün Orta Doğu ülkeleri ve Körfez ülkelerini kapsayan mini bir dünya savaşı. Bir ülke, bütün bunlardan kendini korumayı başardı. Hiçbir vatandaşımızın bu kadar ateş çemberinin içinde tırnağına zarar verdirmedik. Müthiş bir liderlik ve başarılı dış politika, güçlü ordumuz, başarılı ve güçlü savunma sanayimiz ve ekonomimizin dayanıklılığı Türkiye'mizin bu savaşlardan tırnağının zarar görmeden refaha ermesini sağladı. Bu süreç hala devam ediyor. Her bir anlattığımın ekonomiye çok ciddi şokları var. Rusya - Ukrayna Savaşı patlak verdi, ne oldu? Doğal gaz fiyatı 4 kat, petrol fiyatı 2 kat arttı, gıda fiyatları 3 kat arttı, yüksek enflasyonu ateşledi. Sonra 28 Şubat'taki İran'a yönelik saldırılar, İran'ın Orta Doğu ülkelerine füze ateşlemeleri ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması biranda bütün dünyada fiyat artışları, şoklar gibi olumsuz etkileri beraberinde getiriyor. Savaşın başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve talimatlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız hepsi bu tür konularda kriz masası oluşturuyor ve ülkemizde bir arz güvenliği sorunu olmaması, fiyat şokları olmaması için. Akaryakıt fiyatları çok artmasın diye eşel mobil sistemi getirildi, devlet vergi gelirinde yüzde 75 fedakarlık yaptı. Bu sayede bu savaşın olumsuz etkilerini aşacağız, bundan hiç şüphemiz yok" dedi.

Türkiye'nin son 23 yılda senede yüzde 5,4 büyüdüğünü aktaran Bakan Bolat; "Türkiye; 2003'ün başında 2025'in sonuna kadar 23 senede yıllık yüzde 5,4 reel büyüdü. G20 ülkeleri içinde bazı yıllar 3., bazı yıllar 2. sırada en yüksek büyüme oranlarını elde etti. Bu nasıl oldu? Yatırımla, üretimle, teknolojiyi geliştirerek oldu, OSB'lerimizin sayısını 170'ten 340 küsüre çıkararak oldu. Sanayinin yanında tarımsal üretimimizi de yıllık dolar bazında 3 katına çıkardık 23 yılda. 24 milyar dolardan aldık, 75 milyar dolara çıkardık. 3 milyar dolar civarındaki tarımsal ihracatımızı 32.6 milyar dolara yükselttik. Toplam ihracatımızı 36 milyar dolardan aldık, 273,4 milyar dolara yükselttik. Dünya ihracatındaki payı yüzde 0,50 iken yüzde 1,07'ye yükselttik. Hizmetler ihracatımızı 14milyar dolardan aldık, 122,5 milyar dolara yükselttik. 23 yılda 285 milyar dolar uluslararası imalat, ticaret, doğrudan yatırım aldık. Turizmimizi 12 milyar dolar ve 13-14 milyon turistten 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelire yükselttik. Sanayicilerimize, kobilerimzie KGF kredilerimiz devam ediyor. 1 ay önce Cumhurbaşkanımızın müjdelediği bu krediler yüzde 33 maliyetle piyasa şartlarının çok altında veriliyor ve ödeme takvimi de son derece elverişli. Bunu tamamladıktan sonra yeni kaynaklar ortaya çıkarmaya gayret edeceğiz. Ülkemizin gıda, arz yeterliliği elhamdülillah çok yüksek. Bazen don, kuraklık, sel gibi afetler oluyor. Türkiye'de de her çeşit ürün üretiliyor. Doğal afetlerin olduğu bölgelerde üretim azalınca doğal afet sonucu, fiyatlarda hareketlenmeler oluyor ama biz bu noktalarda arz güvenliğinin sağlanmasına çok önem veriyoruz. Vatandaşımızın tabi ki gıdasını alması ve makul fiyatta alması en önemli görevlerimiz arasında" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

