Ekrem İmamoğlu, İfade Verdiği Soruşturma Sürecinde Sandık Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu, İfade Verdiği Soruşturma Sürecinde Sandık Çağrısı Yaptı

Ekrem İmamoğlu, İfade Verdiği Soruşturma Sürecinde Sandık Çağrısı Yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma için İstanbul Adliyesi'nde ifade verirken, sandık çağrısı yaptı ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek vererek demokrasinin önemine değindi.

31.01.2025 15:51  Güncelleme: 15:54
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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine gelerek ifade verdi. İmamoğlu, "Bu işten kurtulmanın yolu sandık, sandık gelecek, bu iktidar gelecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle, ayrıca bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Savcılığa ifade verdi. İmamoğlu, yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işlemlerinin ardından kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

İmamoğlu, "Bu millete kötülük düşünen, bu milletin birlik ve beraberliğine alt üst etmeye çalışanı ben ifşa etmeyeceğim de kim edecek? Hep ifşa edeceğim, ifşa etmeye devam edeceğim" diyen İmamoğlu, "O dosyalarda gizlilik kararı var. Avukatın bile açıp bilgi alamadığı yerde, 'turpun büyüğü heybede' demek; ben, soruşturma seviyesinde olan bu dosyaların her kalemini, her sayfasını biliyorum demek değil midir? Cumhurbaşkanı'nın böyle bir dosyaya bakabilme, inceleyebilme hakkı var mı? Hakkı yok. Geçmişte soyunduğun gibi, bu davanın da savcılığına soyunuyorsun. Bu işten kurtulmanın yolu ne biliyor musunuz? Sandık, sandık. Sandık gelecek, bu iktidar gidecek kardeşim. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok. O bakımdan, hep birlikte amasız, fakatsız yola çıktık. Allah, yolumuzu açık etsin. Bizi engelleyemezler" sözleriyle tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelen Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş konuşma yaptı. Konuşmasına, İmamoğlu'na "geçmiş olsun" dileğini ileterek başlayan Yavaş, "Aslında İstanbul'a 'geçmiş olsun' diyoruz. Aslında, demokrasimize ve hukuka geçmiş olsun demiyorum. Geçmemeli. Hukuk, her daim hakimi olmalı. Son birkaç aydır yaşadığımız durumlara bakarsanız, birisinin en ufak bir demeci, bir tweeti gece evinden alınmasına vesile oluyor.

Yavaş, "Silivri soğuktur"

Yavaş, "Buradan biraz sonra Silivri'ye gidip, onları ziyaret edeceğiz. Dolayısıyla, madem 'Silivri soğuktur' ağızlarda. FETÖ döneminden beri ağızlarda pelesenk olmuş. Sayın Başkanım, değerli İstanbullular; inşallah iktidar değiştikten sonra, demokrasinin başlangıcı olarak, Silivri'yi kapatalım. ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım. Tekrar Başkanıma geçmiş olsun diyorum. Hep güzel günlerde, hep birlikte olmak üzere, hepinize tüm Ankara'nızı selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindekiler buradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu, İfade Verdiği Soruşturma Sürecinde Sandık Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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