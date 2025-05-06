Ekrem İmamoğlu'nun avukatları diploma iptali işlemine karşı dava açtı - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları diploma iptali işlemine karşı dava açtı

Ekrem İmamoğlu\'nun avukatları diploma iptali işlemine karşı dava açtı

Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin üniversite diplomasının iptali işlemine karşı dava açtı. 6 Mayıs tarihine dikkat çeken Pehlivan, "Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa'ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi'nde davamızı açmış bulunuyoruz." dedi.

06.05.2025 11:58
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Silivri'de tutuklu bulunan görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin üniversite diplomasının iptali işlemine karşı dava açtı.

Pehlivan, yaptığı açıklamada, "Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa'ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi'nde davamızı açmış bulunuyoruz" dedi.

6 MAYIS'A DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır" dedi.

"HUKUKSUZLUK KARŞISINDA ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Pehlivan'ın açıklaması şöyle:

"Müvekkilim Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.

Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa'ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi'nde davamızı açmış bulunuyoruz.

Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır.

Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.

Bu dava, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir. Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz.

DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İstanbul Üniversitesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği kaydedilmişti.

Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun avukatları diploma iptali işlemine karşı dava açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cuma AKTURK:
    Ne utanmaz insanlar. Uckagitcilik ile diploma al. Baskasinin hakkini. Ondan sonrada hakliyim de... Birde yetmedi boyle uckagitcilara ulkeyi teslim etmeye kalk... Sadece Turkiyemizde olacak isler... Utanmadan birde hakliyiz diyorlar. Sizlerin parasi var. Parasi olmayan universiteyi kazandigi halde sizin kontenjan doldurmanizdan kaybeden gencler ne olacak. Onlarin hakkini nasil odeyeceksiniz? 22 5 Yanıtla
  • Halis demir:
    olmayan şeyin ne davası yemez 15 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    bir ay sonra mı actilar? hic acele etmeselermiş. 11 1 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    yaptığınız zaten hukuksuz sahte diploma sahneyi savunuyonuz 8 2 Yanıtla
  • Elisa21:
    GERİZEKALILAR 7 1 Yanıtla
  • ahmet3353:
    geçti bolu nun pazarı sür eşeğini Silivri ye 4 0 Yanıtla
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