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Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "AK Parti karşınıza aday bulmakta zorlanıyor mu?" sorusuna "Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır. Bakın bir başka Büyükşehir'e '20 yıldır AK Parti'ye oy vermedim' diyen kişiyi aday yapmıştır. Bu, AK Parti'nin kendi içinde yaşadığı sıkıntıları göstermektedir" yanıtını verdi.

15.01.2024 - 07:44,  Güncelleme: 07:47
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Sözcü gazetesinden İpek Özbey'e konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde İstanbul için ortaya koyduğu tek şeyin "kupon arazi, boş arazi rezerv alan, kamu arazisi rantı" olduğunu savundu.

"İSTANBUL BİR DÜNYA ŞEHRİ, TEMSİLCİLERLE YÖNETİLEMEZ"

Murat Kurum'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce söylediği "İstanbul'a ihanet ettik" itirafıyla tarif edilen bir sürecin parçası olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul gibi bir dünya şehri çok net ifade edelim, 'temsilcilerle' yönetilemez. İstanbul bir komuta merkezidir ve İstanbul'a "tam yol ileri" diyebilecek bir kaptan gerekir" diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL KONUŞULMUYOR"

Kanal İstanbul projesinin bir buçuk yıldan fazla konuşulmadığını dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Burada zaten bir kısım alım-satım yapılmış, işin sahipleri belirlenmiş, imarla ilgili rant süreçlerine başlanmış, planlamalar yürütülmüş, hem de kaşla göz arasında. Bakın Sayın Kurum'un ve onun gibi arkadaşların temsil ettiği dönemde yapılanlara bakın: Üç ayda beş Beylikdüzü ya da sekiz Şişli diyebileceğimiz büyüklükte bir alanın planını çıkarmışlar" dedi.

"20 YILDIR AK PARTİ'YE OY VERMEDİM DİYEN KİŞİYİ ADAY YAPTILAR"

Erdoğan'ın ve AK Parti'nin zor durumda olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bakın bir başka Büyükşehir'e "20 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" diyen kişiyi aday yapmıştır. Bu, AK Parti'nin kendi içinde yaşadığı sıkıntıları göstermektedir. Yani İstanbul'da bu işe talip olan yıllardır hizmet etmiş ya da bu işin parçası olmuş insanlardan belediye başkanı tercih etme yerine, yaptıkları hesap kitap ortadadır..

"İNSAN KAYNAĞI TÜKENMİŞ PARTİDEN İSTANBUL'A FAYDA GELMEZ"

TOKİ, Emlak Konut, Şehircilik Bakanlığı eliyle İstanbul'a ihanet etme anlayışını temsil eden birini oraya koymuşlar. AK Parti daha çok emir komuta zincirini takip eden insanları yönetici yapma anlayışının sıkışmışlığında da değil. Bir başka boyutu da aileye sıkışmışlığı. Yani sadece aile fertlerinin belli çapta siyasi figür olarak konuşulması, sadece aileye yakın insanların bir şekilde siyasette bir yerlere yakıştırılmasından bahsediyorum. Bunun net anlamı insan kaynağı tükenmişliğidir. İnsan kaynağı tükenmiş bir partiden İstanbul'a da, Türkiye'ye de fayda gelmez" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır
YORUMLAR (13)
  • Emin Sen: Aramizda kalsin eko yine kazanacaz Yanıtla 113 168
  • Mehmet Coşkun: Koltuğunu kayıp edeceğini bildiği için top çeviriyor. Yanıtla 137 71
  • Mesut Celik: Yav he he .. İstanbul bu seçimde soytarıdan kurtulacak gerçek belediyecilik tekrar gelecek Yanıtla 120 76
  • nazmi yörük: ağam bizimle eğleniiiy Yanıtla 107 39
  • ramazan yazar: Akp yine kazanırsa İstanbul'u 2 ye bölecek parsel parsel satacak..kutsal şehri Allah korudu İmamoğlu geldi.. Yanıtla 50 71
  • Mevlut Emre: Ölümüne reis bizim davamız ekmek davası deyil vatan millet davası 2 domatese zam geldi diye pkk ya oy yok Yanıtla 50 42
  • Serkan Basar: yoooo her şey çok güzel ekonomi harika emekli çalışan et yemekten bıktı asgari ücretli artık her ay 5 6 ad küçük altın yapıyor kiralar desen asgari ücretin yarısı bile değil artık çocuklar çatlıyacak abur cubur yemekten eyyyyyy eko neden yalan söylüyorsun :) Yanıtla 40 29
  • Şbn Şbn: Ya sen nasıl bişeysin daha dün demedinizmi Hatay a aday bulamadık diye kendi sözlerini başkasına söylüyor işallah sonun olacak Yanıtla 38 9
  • Soner Uçuk: Başkanlık seçimlerindeki konuşmaları aklıma geldi :) Yanıtla 16 1
  • İsmail Kılınç: Bu millet kimin hangi safta olduğunu çok iyi biliyor.AKLİ BAŞINDA OLAN BİRİ AZ BUÇUK SİYASET TAKİP ETSE KİM KİMİN EL ELE GÖRÜR.üzüm üzene baka baka kararır hesabı x partide karardı.yılunu kayıp etti Yanıtla 11 1
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