Ekrem İmamoğlu: Seçimi kaybedersek kendi beceriksizliğimizden kaybederiz

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki seçimlerin iktidar tarafından kazanılamayacağını hepimizin aklına sokması lazım" diyen Ekrem İmamoğlu, muhalefetin seçimi kaybetmesinin tek nedeninin kendi beceriksizliği olacağını söyledi.

"KAYBETTİĞİMİZ SÜRECİN TEK SEBEBİ VAR..."

İmamoğlu açıklamalarında "Ülke öyle ağır şartlar altında ki, önümüzdeki seçimlerin iktidar tarafından kazanılamayacağını hepimizin aklına sokması lazım. Bundan sonra kaybedecekse bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır: Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir. Halbuki tam aksine CHP'nin her ferdi çalışkan, erdemli, güven verici bir birey olmasıyla öne çıkar ve çıkmalıdır. CHP'nin sorumluluğu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"MİLLET İLK SEÇİMLERDE YETKİYİ BİZE VERMEK İSTİYOR"

İmamoğlu ayrıca "Milletimiz bize ilk seçimde yetkiyi vermek istiyor, bu kadar net. Milletin bu talebini karşılamak, bize duyulan güveni artırmak boynumuzun borcudur. Bizi birinci parti olarak milletin umudu haline getiren niteliklerimize ve politikalarımıza odaklanacağız. O politikalarımızı nasıl artırabiliriz ona dönük çalışmalara yoğunlaşacağız. Partizan bir akılla hareket etmediğimizi, tüm vatandaşlarımızı eşit gördüğümüzü, her insanımıza hissettireceğiz. İşlerimizi, projelerimizi anlatmaktan çekinmeyeceğiz. Muhalefette olduğunuz herhangi bir ilde, yapılan iyi bir işi, sizin işiniz gibi avaz avaz anlatmaktır" diye konuştu.