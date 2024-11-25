Ekrem İmamoğlu: Seçimi kaybedersek kendi beceriksizliğimizden kaybederiz - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu: Seçimi kaybedersek kendi beceriksizliğimizden kaybederiz

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda iktidarın önümüzdeki seçimleri kazanamayacağını muhalefetin ise seçimi kaybetmesinin tek nedeninin kendi beceriksizliği olacağını söyledi.

25.11.2024 11:19  Güncelleme: 11:51
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki seçimlerin iktidar tarafından kazanılamayacağını hepimizin aklına sokması lazım" diyen Ekrem İmamoğlu, muhalefetin seçimi kaybetmesinin tek nedeninin kendi beceriksizliği olacağını söyledi.

"KAYBETTİĞİMİZ SÜRECİN TEK SEBEBİ VAR..."

İmamoğlu açıklamalarında "Ülke öyle ağır şartlar altında ki, önümüzdeki seçimlerin iktidar tarafından kazanılamayacağını hepimizin aklına sokması lazım. Bundan sonra kaybedecekse bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır: Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir. Halbuki tam aksine CHP'nin her ferdi çalışkan, erdemli, güven verici bir birey olmasıyla öne çıkar ve çıkmalıdır. CHP'nin sorumluluğu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"MİLLET İLK SEÇİMLERDE YETKİYİ BİZE VERMEK İSTİYOR"

İmamoğlu ayrıca "Milletimiz bize ilk seçimde yetkiyi vermek istiyor, bu kadar net. Milletin bu talebini karşılamak, bize duyulan güveni artırmak boynumuzun borcudur. Bizi birinci parti olarak milletin umudu haline getiren niteliklerimize ve politikalarımıza odaklanacağız. O politikalarımızı nasıl artırabiliriz ona dönük çalışmalara yoğunlaşacağız. Partizan bir akılla hareket etmediğimizi, tüm vatandaşlarımızı eşit gördüğümüzü, her insanımıza hissettireceğiz. İşlerimizi, projelerimizi anlatmaktan çekinmeyeceğiz. Muhalefette olduğunuz herhangi bir ilde, yapılan iyi bir işi, sizin işiniz gibi avaz avaz anlatmaktır" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu: Seçimi kaybedersek kendi beceriksizliğimizden kaybederiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Seçim, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu: Seçimi kaybedersek kendi beceriksizliğimizden kaybederiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Ercan KARABACAK:
    Hangi millet sana yetki vermek istiyor bizim neden haberimiz yok ecooo 85 31 Yanıtla
  • Çelikk:
    Size Bundan Sonra Oy Yok Kuru Kalabalık 78 28 Yanıtla
  • Tony Montana:
    SUYA ZAM YOK DİYİP 10 KEZ ZAM YAPAN KEKO SENİ DE UNUTMADİK !!! 81 20 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    basganim arkanizdayiz hirsizdan haramiden alin iktidari 19 76 Yanıtla
  • Murat:
    Sen bittim Ekrem bey.! Sen bundan sonra anca PKK destekçisi DEM'lilerden oy alırsın.! Nede olsa DEM'li dostların ile her hafta bir etkinliktesin.!!! 64 20 Yanıtla
  • okan:
    Zaten öylesiniz 74 yıldır 57 16 Yanıtla
  • Behzat null:
    Millet biziz... Bizim biye bundan haberimiz yok. 56 11 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Hata kaza iktidar olursanız vay halimize, Belediyeleri verdik ve gördük ne zihniyette olduğunuzu, benim küçücük şehrimde dönen dolapları görünce size bir daha oy vermekmi, ellerim kırılsın. 49 14 Yanıtla
  • Tony Montana:
    MANSUR YAVAŞ ADAY OLMADIĞI SÜRECE KAZANAMAYACAKSİNİZ !!! 26 19 Yanıtla
  • Yildirim:
    Sizde beceriksiz oldugunuza gore REIS 32 5 Yanıtla
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