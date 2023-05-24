Ekrem İmamoğlu yayın sırasında kameraya gösterdi! Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan tartışma yaratacak Kılıçdaroğlu tweeti - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ekrem İmamoğlu yayın sırasında kameraya gösterdi! Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan tartışma yaratacak Kılıçdaroğlu tweeti

24.05.2023 13:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımı göstererek "Ben okuduklarımdan yola çıkarak, şu seçim dönemindeki millete verilen zararı hiçbir dönemde görmedim" diye konuştu. Ogan söz konusu paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüksek oy aldığı 13 ili sıralayıp "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadelerini kullanıyor.

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerini kazanması durumunda yardımcılığına getirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında seçim süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CANLI YAYINDA OGAN'IN PAYLAŞIMINI GÖSTERDİ

Yayın sırasında Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımın ekran görüntülerini kameralara gösteren İmamoğlu, "Ben hayatımda şu seçim dönemindeki milletimize verilen zamanı hiçbir dönem görmedim. Bu beyefendi cumhurbaşkanı başdanışmanı.

İmamoğlu, Ogan'ın paylaşımını canlı yayın sırasında kameralara gösterdi.

"BÖYLE BİR TROLLÜK GÖRMEDİM BEN"

Burada illet var sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdi, PKK ile ne alakası var canım diyerek aşağıda ne demek istiyor biliyor musun benim Vanlı, Ardahanlı hemşerilerime PKK'lı diyor. Kılıçdaroğlu'na oy verenler PKK'lı! Şu şahsiyet bu imam-cemaat meselesi. Bu aklı yüklüyor ekibine. Böyle bir trollük görmedim ben" ifadelerini kullandı.

OGAN'DAN TARTIŞMA YARATACAK TWEET: PKK İLE NE ALAKASI VAR CANIM

İmamoğlu'nun tepki gösterdiği paylaşımda Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan, "HDP'nin etkin olduğu iller" başlığı altında Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı 13 ili sıralayıp "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadelerini kullanıyor.

YORUMLAR (3)
  • Celal Değirmenci: Bunların işi gücü iftira, yalan, dolan, palavra çıkmış şimdi diyor ki. Bay Kemal kim teröre destek veriyorsa Allah belasını versin diyor. Allahütea onun öyle bir belasını verecek ki o zaman anlar. Cevap Yaz 29 5 Yayından Kaldır
  • Ogunulus: 13.cbaskani 13. Baskan yardimcisi eko dogru soyluyorsun kemalin onlarla ne alakasi zaten kandildekilerde bilimsel arastirmalar yapiyorlar orda Cevap Yaz 34 5 Yayından Kaldır
  • Halil inci: Selahattin Demirtaşın serbest kalmasını istiyorsanız Osman Kavalanın serbest kalmasını istiyorsanız bize oy vereceksiniz diyen kimdi. Bazıları yargı bağımsızlığı olsun diye bunu dedi diyor. Peki bunların serbest kalmasını vaadeden yargının bağımsız olmasından nasıl bahseder. Bunlar serbest kalınca yargı bağımsız mı olacak Cevap Yaz 46 4 Yayından Kaldır
500
İmamoğlu yayın sırasında kameraya gösterdi! Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan tartışma yaratacak Kılıçdaroğlu tweeti İmamoğlu yayın sırasında kameraya gösterdi! Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan tartışma yaratacak Kılıçdaroğlu tweeti

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Ayhan Ogan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu yayın sırasında kameraya gösterdi! Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan tartışma yaratacak Kılıçdaroğlu tweeti - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti
22:35 Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı
22:31 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:28 HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'dan tartışma yaratacak çıkış: Yemin metni doğru değil, değiştirilmelidir
22:28 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:28 Son Dakika: Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı
22:24 Mansur Yavaş'a sorulan soru çok konuşuldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
22:13 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:12 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:10 F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 22:52:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu yayın sırasında kameraya gösterdi! Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan tartışma yaratacak Kılıçdaroğlu tweeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement