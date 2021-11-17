Elektrikte kademeli tarife dönemi başlıyor - Son Dakika

İktidar partisi milletvekilleri tarafından hazırlanan, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre TRT gelirlerini düzenleyen kanuna göre elektrik enerjisi hasılatından ayrılan paylar iptal edilecek. Düzenlemeyle 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektrik faturalarından TRT payı kesilmeyecek.

ENERJİ TASARRUFUNU TEŞVİK

Yeni düzenleme ile aynı abone grubunda yer alsa bile tüketim miktarına göre farklı tarifeler belirlenecek. Elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenirken fazla tüketimde maliyet katlanacak. Teklifte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dar gelirliler için önerdiği kademeli tarife önerisine ilişkin düzenleme de yer aldı. Teklifte düzenlemeye gerekçe olarak "Aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır" denildi.

Teklifle, belediyelerin kalkınma ajansı payları ve borçlanmalarıyla ilgili de düzenleme yapıldı. Buna göre belediyeler, borçlanma tutarlarını, kalkınma ajanslarına ödeyecekleri matrahtan indirerek katkı paylarını eksik yatıramayacak.

EMEKLİ MAAŞLARI KESİLMEYECEK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen maddeye göre, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilecek ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek. Bu hükmün uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmeyecek.