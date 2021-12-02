Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerde, limanların işletme hakkının 49 yıla kadar uzatılmasını öngören düzenleme, metinden çıkarıldı.

Genel Kurulda, elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri devam etti.

Görüşmelerde, kabul edilen değişiklik önergesiyle, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilmesi uygulamaları neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılır" hükmünü içeren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.