ELSAD İstişare Toplantısı Yapıldı

Politika

ELSAD istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda dernek Başkanı Murat Erdoğan yaptıkları ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) tarafından istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya dernek üyeleri katıldı. Toplantıda ELSAD Başkanı Murat Erdoğan, dernek olarak yürüttükleri çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Oluşturulan ELSAD Gençlik Komisyonunun göreve başladığını ifade eden Erdoğan, Sivrice Kapalı Kadın Cezaevindeki kadınların eğitim ve diğer konulardaki ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalıştıklarını kaydetti. Erdoğan, "ELSAD Gençlik Komisyonu görevine hızlı başladı. Onların çalışmaları doğrultusunda Sivrice Kadın Kapalı Cezaevine gittik. Orada başarılı bir müdür arkadaşımız var. Kadın mahkumlarımızı ziyaret ettik. Kadın kollarımız da daha sonra ziyaret etti. Burada bulunan cezaevinde 300'e yakın mahkum bulunmaktadır. Bunların milletle ihtiyaçları var irtibatları var. Bizlerde ELSAD olarak buradaki hem mahkumlarla bir araya geleceğiz. Hem eğitim çalışmaları hem de orada bulunan kadınların ihtiyaçlarının karşılanması ve çocuklarının eğitiminde rol alacağız" dedi. - ELAZIĞ