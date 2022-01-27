Emanetoğlu: Yabancı ülkenin elçisi ile seçim değerlendirmesi  kabul edilebilir değildir - Son Dakika

Refah Partisi (YP) Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte etkili olan yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesine tepki göstererek, "Görüşmenin asıl ve gerçek nedeni, büyük bir iştiyakla Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Sayın İmamoğlu'nun adaylık sürecinin değerlendirilmesi ise bu durum tam bir vahamettir. Yabancı bir ülkenin elçisi ile ülkemizin iç meselelerinin ve seçim süreçlerinin değerlendirilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

ÜLKEMİZİN İÇ MESELELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu yaptığı yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sırasında, bir balıkçıda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la 3 saat yemek yediği ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Görüşmenin içeriğinin tam olarak açıklanmadığı sürece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce İngiltere İstanbul Başkonsolosu ile ardında da Büyükelçi ile yaptığı görüşmeler yaklaşan seçimle ilişkilendirileceğini kaydeden Emanetoğlu, "Görüşmenin asıl ve gerçek nedeni, büyük bir iştiyakla Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Sn. İmamoğlu'nun adaylık sürecinin değerlendirilmesi ise bu durum tam bir vahamettir. Yabancı bir ülkenin elçisi ile ülkemizin iç meselelerinin ve seçim süreçlerinin değerlendirilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir" diye konuştu.

Emanetoğlu, Milli Görüş ve Yeniden Refah Partisi olarak, kendi değerlerine bağlı, hiçbir dış gücün etkisi altına girmeden, iktidar olmak için başvurulacak tek merciinin miilet olduğu bilinciyle siyaset yapmaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye'nin ve milletin bağımsızlığının yegane teminatının dışa bağımlı olmayan bu yerli ve milli siyaset anlayışı olduğunu kaydetti.

- Ankara