Emekli Aylığı Asgari Ücretin Altında Kalmayacak

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, en düşük emekli aylığının, asgari ücretin altında kalmamasına yönelik kanun teklifi verdiklerini bildirdi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin, bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için verilen en düşük ücret olduğunu söyledi.

Emekli ve diğer sosyal güvenlik aylıklarının da benzer işlem görmesi gerektiğini savunan Demir, şöyle konuştu:

"Sadece asgari ücretli değil, emeklilerin ve diğer aylık alan vatandaşlarımızın da asgari ücretten aşağı olmayan şekilde aylık almaları gerektiğini düşünüyoruz. İnsan onuruna, haysiyetine yaraşır bir yaşam idame ettirebilmeleri için bunun zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Verdiğimiz teklif, emekli, malul, dul, yetim, yaşlılık ve ölüm aylığının asgari ücretin altında kalmamasının sağlanması içindir."

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan İklim Kanunu'na parti olarak "ret" oyu verdiklerini belirten Demir, Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadelede yüklenilecek sorumluluklarda, sorunun müsebbibi ülkelerle aynı kefeye konulmasının hakkaniyete uygun olmadığını dile getirdi.