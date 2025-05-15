Emeklilere Seyyanen Zam Talebi! - Son Dakika
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Politika

Emeklilere Seyyanen Zam Talebi!

CHP'li Gürer, emeklilerin maaşlarının asgari ücrete çıkarılmasını ve seyyanen zam yapılmasını istedi.

15.05.2025 12:05
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tüm emeklilerin en düşük maaşının asgari ücrete çıkarılması; ayrıca tüm emeklilere, memurlar dahil, seyyanen zam yapılması da zorunlu ve ihtiyaçtır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin devam ettiğini anımsattı.

Kamu işçisinin beklentisinin olumlu bir ücret artışının sağlanması olduğunu kaydeden Gürer, "2002 yılında kamu işçileri asgari ücretin 5,5 katını alıyorlardı. Günümüzde ise bırakın 5,5 katını, 1 katının üzerinde bir ücreti dahi çoğu işçimiz alamıyor. Onun için yapılacak olan bu protokol dahilinde kamu işçilerinin mutlak surette iyileştirici ve sendikaların da önerdiği bir artışın sağlanacağı süreç yaratılmalıdır." diye konuştu.

CHP'li Gürer, asgari ücretin temmuzda enflasyon da dikkate alınarak artırılması gerektiğini belirtti.

Emeklilerin 14 bin 469 lirayla geçim sağlamalarının olanaksız olduğunu ifade eden Gürer, bazı emeklilerin, çocuklarının desteğiyle yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Gürer, "Tüm emeklilerin en düşük maaşının asgari ücrete çıkarılması; ayrıca tüm emeklilere, memurlar dahil, seyyanen zam yapılması da zorunlu ve ihtiyaçtır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Emeklilere Seyyanen Zam Talebi! - Son Dakika

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