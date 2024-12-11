EMEP'li Demir, PTT'nin Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar ettiğini söyledi

Politika

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "PTT Varlık Fonu'na devredildiğinden bu yana en çok zarar eden kurumlardan birisi oldu." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karakesek köyünde, köylülerin hayvanlarını otlattığı mera alanlarına bir firmanın güneş enerji paneli yapmak istediğini söyledi. Köylülerin mera alanına yapılması planlanan güneş panellerine karşı olduğunu belirten Demir, köylülerin yanında olduklarını söyledi.

Köylülerin projenin iptali için yüzlerce imza topladığını ifade eden Demir, imzaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına göndereceklerini kaydetti.

PTT ile ilgili eleştirilerde bulunan Demir, "PTT Varlık Fonu'na devredildiğinden bu yana en çok zarar eden kurumlardan birisi oldu. 2018 yılında 216 milyon lira kar açıklayan PTT, Varlık Fonu'na devredildikten sonra 2019 yılında 1 milyar 218 milyon lira zarar etti. PTT'nin Varlık Fonu'na devredildiğinde 2,7 milyar olan öz sermayesi 3 yılda yüzde 86 eridi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bunu soruyoruz yine bu sorularımıza cevap verilmiyor." diye konuştu.

Demir, PTT çalışanlarının deprem bölgesinde sağlıksız koşullarda çalıştığını da ifade etti.