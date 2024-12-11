EMEP'li Demir, PTT'nin Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar ettiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

EMEP'li Demir, PTT'nin Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar ettiğini söyledi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "PTT Varlık Fonu'na devredildiğinden bu yana en çok zarar eden kurumlardan birisi oldu.

11.12.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "PTT Varlık Fonu'na devredildiğinden bu yana en çok zarar eden kurumlardan birisi oldu." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karakesek köyünde, köylülerin hayvanlarını otlattığı mera alanlarına bir firmanın güneş enerji paneli yapmak istediğini söyledi. Köylülerin mera alanına yapılması planlanan güneş panellerine karşı olduğunu belirten Demir, köylülerin yanında olduklarını söyledi.

Köylülerin projenin iptali için yüzlerce imza topladığını ifade eden Demir, imzaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına göndereceklerini kaydetti.

PTT ile ilgili eleştirilerde bulunan Demir, "PTT Varlık Fonu'na devredildiğinden bu yana en çok zarar eden kurumlardan birisi oldu. 2018 yılında 216 milyon lira kar açıklayan PTT, Varlık Fonu'na devredildikten sonra 2019 yılında 1 milyar 218 milyon lira zarar etti. PTT'nin Varlık Fonu'na devredildiğinde 2,7 milyar olan öz sermayesi 3 yılda yüzde 86 eridi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bunu soruyoruz yine bu sorularımıza cevap verilmiyor." diye konuştu.

Demir, PTT çalışanlarının deprem bölgesinde sağlıksız koşullarda çalıştığını da ifade etti.

Kaynak: AA

Sevda Karaca Demir, Milletvekili, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Enerji, Tarım, Çevre, PTT, Son Dakika

Son Dakika Politika EMEP'li Demir, PTT'nin Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar ettiğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
17:53 Trump’ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan’ın eski patronuymuş Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
00:27 Avustralya’da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
00:18 Hakan Fidan’dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
00:16 Biden’dan Trump’a Ekonomi Uyarısı Biden'dan Trump'a Ekonomi Uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 19:14:13. #1.13#
SON DAKİKA: EMEP'li Demir, PTT'nin Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar ettiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.