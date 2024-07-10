EMEP Milletvekili: Deprem suçları için adalet sesi duyulmalı

Politika

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Deprem suçları nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için adalet sesinin duyulması, deprem ülkesi olan memleketimizde bir daha kimsenin canının yanmaması için bunların emsal olması açısından önemli." dedi.

Demir, Meclis'te CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen'le düzenlediği basın toplantısında, deprem davalarında adalet arayanların sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

6 Şubat depremlerinin hemen ardından deprem suçlarını özel olarak ele alan çeşitli mahkemeler kurulduğunu söyleyen Demir, sürecin 1,5 yıldır sürdüğünü, adalet çığlıklarının yükseldiğini ifade etti. Bugüne kadar sadece 190 dava açıldığını ve 134 kişinin tutuklandığını anlatan Demir, tek bir kamu görevlisinin yargılanmadığını belirtti. Demir, "Deprem suçları nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için adalet sesinin duyulması, sadece 6 Şubat depremleriyle hesaplaşmak için değil deprem ülkesi olan memleketimizde bir daha kimsenin canının yanmaması için bunların emsal olması açısından da oldukça önemli." diye konuştu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı davasında 19 Temmuz'da karar duruşması görüleceğini belirten Demir, Furkan Apartmanı'nda sevdiklerini kaybeden ve bu davada adalet arayanların da yanlarında olduğunu kaydetti.

CHP Gaziantep Milletvekili Öztürkmen de 190 davanın tamamında bilinçli taksirden bahsedilerek yargılama yürütüldüğünü, mağdur yakınlarının olası kasttan yargılama yapılması taleplerinin hiçbirinin kabul edilmediğini söyledi. Öztürkmen, "AK Parti eliyle bu yargılamalar etki altında bırakılmıştır." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Kaya, deprem yargılamalarında sürecin şeffaf yürütülebilmesi için kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izinlerinin verilmesi gerektiğini vurguladı. Kaya, 19 Temmuz'daki Furkan Apartmanı davasını heyet olarak takip edeceklerini ifade etti.