EMEP Milletvekili: İşçileri koruyacak önlemler erteleniyor

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçileri koruyacak önlemlerin ertelendiğini ileri sürdü.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bazı işçilerin çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini söyleyen Demir, işçileri koruyacak önlemlerin ertelendiğini, buna karşın işverenlere yönelik teşviklerin ertelenmediğini savundu.

Sevda Karaca Demir, işçilerin açlık sınırının altında yaşama mahkum edildiğini ileri sürdü.

Metal işçilerinin "grev" ilan ettiğini belirten Demir, "Kamu emekçileri, yoksulluk sınırının üstünde maaş ve vergide adalet talep ediyor. Bu ülkenin işçileri, emekçileri, açlıkla boğuşuyor." dedi.