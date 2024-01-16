 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
EMEP Milletvekili: İşçileri koruyacak önlemler erteleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

EMEP Milletvekili: İşçileri koruyacak önlemler erteleniyor

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçileri koruyacak önlemlerin ertelendiğini ileri sürdü. Demir, işçilerin açlık sınırının altında yaşama mahkum edildiğini belirterek, işçileri koruyacak önlemlerin ertelenmesine karşın işverenlere yönelik teşviklerin ertelenmediğini savundu. Metal işçilerinin grev ilan ettiğini belirten Demir, kamu emekçilerinin maaş ve vergide adalet talep ettiğini vurguladı.

EMEP Milletvekili: İşçileri koruyacak önlemler erteleniyor
16.01.2024 - 12:37,
Abone Ol

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçileri koruyacak önlemlerin ertelendiğini ileri sürdü.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bazı işçilerin çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini söyleyen Demir, işçileri koruyacak önlemlerin ertelendiğini, buna karşın işverenlere yönelik teşviklerin ertelenmediğini savundu.

Sevda Karaca Demir, işçilerin açlık sınırının altında yaşama mahkum edildiğini ileri sürdü.

Metal işçilerinin "grev" ilan ettiğini belirten Demir, "Kamu emekçileri, yoksulluk sınırının üstünde maaş ve vergide adalet talep ediyor. Bu ülkenin işçileri, emekçileri, açlıkla boğuşuyor." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sevda Karaca Demir, Milletvekili, Gaziantep, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika EMEP Milletvekili: İşçileri koruyacak önlemler erteleniyor - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:16:01. #1.13#
SON DAKİKA: EMEP Milletvekili: İşçileri koruyacak önlemler erteleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement