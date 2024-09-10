Çocukları Koruma İçin Etkili Çözüm Çağrısı

Politika

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, çocukları korumak için anlık tepkilere değil etkili çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Demir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran olayında, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Toplumun bazı kesimleri için olayın "magazin çemberine atıldığını" ve vatandaşların adli tıp uzmanı gibi delil aramak zorunda bırakıldığını kaydeden Demir, "Toplum olarak, sorumluların ve sorumlulukların açığa çıkarılması için yapmamız gereken şeyler var. Anlık tepkilere değil etkili çözümlere ihtiyaç var. Çocukları birer hashtag olmaktan çıkarmak zorundayız. Narin'i ve diğer çocukları hayattan koparan gerçekleri daha derin konuşmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Sevda Karaca Demir, Türkiye'de çocukları etkin bir şekilde koruyacak bir sistemin olmadığını savunarak, "Çocukların, devlet kurumları tarafından etkin bir şekilde izlenmesine yönelik apaçık boşluklar var. Sistemdeki her boşluk da çocuklara zarar veriyor." diye konuştu.