Emet AK Parti\'de yeni başkan Mustafa Kısa

Politika

Kütahya'nın Emet ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 8. Olağan Genel Kurulunda İlçe Başkanlığına Mustafa Kısa seçildi.

Emet Belediyesi Şelale sosyal tesislerinde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, Emet MHP İlçe Başkanı Mustafa Mecit, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Emet ilçesinin her etkinlikte ve her kongrede coşku ile partilerine sahip çıktığını belirtti.

İl Başkanı Önsay, "Bugün de bu salonu doldurarak coşkumuza ortak oldunuz. 22 yıllık partimizin kongreleri parti içi mesele gibi değil halkla bütünleşme programlarına dönüşmüştür. Emet ilçemizde de kurduğumuz stantlarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlarımızın mektuplarla ulaşmasını sağlıyoruz. Bu parti milletin partisidir, halkın kendisidir" dedi.

AK Parti'de şahısların değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşlığının olduğunun altını çizen Başkan Önsay, "Emet'te Hüseyin Doğan var diye, Ozan Tuncel, Ali Ceyhan, Mustafa Kısa var diye kimse AK Partili olmaz. Bizler Cumhurbaşkanımızın yol ve dava arkadaşları olarak hepimiz birer neferiz. Kim ne yapmış onu sorgulamadan sorulacak soru tektir. Davamız ve partimiz için 'Ben ne yaptım? Ne yapmalıyım?' olmalıdır" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından yönetim kurulu faaliyet ve mali raporları okunup oylandı. Daha sonra Mustafa Kısa başkanlığımda oluşturulan yeni yönetim tek tek sahneye çağırılarak toplu resim verildi.

Mustafa Kısa başkanlığındaki yönetim kurulu, Hakan Uslu, İsmail Tok, İbrahim Duman, Ali Er, Ali Çoker, Ozan Tuncel, Ferah Bozkurt, Hasan Özer, İbrahim Şahan, Ayşe Boyacıklı, Ramazan Şimşek, Halil Parlak, Mehmet İnan ve Mustafa Özdoğan'dan oluştu. - KÜTAHYA