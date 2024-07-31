Politika

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

İlçe ilgili projeleri takip ve yeni projelere destek çalışmaları için Ankara'da bulunan Başkan Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

MHP Genel Merkezinde Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile görüşmeler gerçekleştiren Başkan Koca ziyaretler sonrası bir açıklama yaptı. Koca, "Ankara temaslarımda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'ı ziyaret ettim, çalışmalarımızla alakalı bilgiler sundum. Görüşmelerimiz hayırlara vesile olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA