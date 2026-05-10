Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı Açıklaması

10.05.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri'ni hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum" - "Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başta şehit anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri'ni hürmetle andığını belirterek, acısını kalbinin en derininde hissettiği Filistinli annelere sabır ve güç diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kimi annelerin evladını kalbinde taşıdığını, kiminin yavrusunun en büyük dayanağı, kiminin de yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut olduğunu belirtti.

Annelerin, bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışık olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onlar varsa, karanlık yoktur. Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri'ni hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı, her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum. Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:35:43. #7.13#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.