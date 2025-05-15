Emine Erdoğan\'dan Uluslararası Aile Günü\'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, "Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Ailenin bir milletin en sağlam kalesi, değerlerin kaynağı, karakterin aynası olduğunu belirten Emine Erdoğan, toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve sadakatin önce ailede yeşerdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, aile güçlü olursa toplumun da dirençli olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi de bu bilinçle atılmış çok önemli bir adım. Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum. Zira aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmamalıyız ki Türkiye'nin gücü, ailelerin birliğinden doğar." - ANKARA