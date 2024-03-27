Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadele için sürdürülebilirlik adımları atmalıyız - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadele için sürdürülebilirlik adımları atmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut...

27.03.2024 16:34  Güncelleme: 16:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız" dedi.

Emine Erdoğan, bu yıl ikincisi kutlanacak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla BM, OECD, UNESCO, Türkiye'nin daimi temsilcilikleri, UNEP ve dış

misyonlarda düzenlenecek etkinliklere video mesaj gönderdi. Mesajında dünyanın tüm kadim öğretilerinin doğanın bitmek bilmez ilhamından beslendiğini, bütün mahlukatla uyumlu bir hayatı öğütlediğini aktaran Emine Erdoğan, Anadolu'nun önemli değeri Hazreti Mevlana'nın öğretisinin de buna bir örnek olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi, şefkat ve merhamette güneş gibi, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi, hoşgörüde deniz gibi ol" sözlerinin zamansız bir öğüt olarak bugün de kalplerde çınladığını kaydetti.

"Dünya, insanlığın her yıl ürettiği 2 milyar ton atığı sırtında taşıyor"

Emine Erdoğan, Anadolu'nun hayranlık uyandıran doğal zenginliğinin nice şiire, hikayeye, tabloya ilham olduğunu belirterek, "Geçmişteki hayranlık uyandıran tabiatla hürmet eksenindeki ilişki günden güne terk edilirken, gelecek nesillere nasıl bir dünya bıraktığımızı düşünüyorum. Bize cömertçe bereketini sunan akarsular, yanlış tüketim neticesinde yok olma tehlikesi yaşarken, bizi tevazuyla besleyen toprak, kimyasal atıklarımız yüzünden yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

Hava kirliliğinin her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını, 1970'ten bu yana küresel yaban hayatı popülasyonunun yüzde 70 azaldığını, dünyanın insanlığın her yıl ürettiği 2 milyar ton atığı sırtında taşıdığını aktaran Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her gün 2 bin çöp kamyonuna eşdeğer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Okyanusta yüzen kıta büyüklüğünde bir plastik adasının bu yüzyıl insanının eseri olması vicdanlarımıza sığıyor mu? Şayet insanlık, gerçek anlamda bir ilerleme kaydediyor olsaydı bu ilerlemenin dünyayı daha medeni ve insani bir yer yapması gerekmez miydi? İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız. İşte bu düşüncelerle tohumlarını 2017 yılında attığımız Sıfır Atık hareketinin Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla küresel bir harekete dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum."

"Her gruptan insanı çatısı altında birleştiriyor"

Emine Erdoğan, Sıfır Atık hareketinin çevre konusunda bireysel ve aktif gönüllülük imkanları sunarak, her gruptan insanı çatısı altında birleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık yaklaşımının kalbinde, tükettiğimiz her kaynağın sorumlulukla kullanılması gerektiği kabulü vardır. Satın aldığımız ürünlerden kullandığımız malzemelere kadar her gün bilinçli seçimler yapmak, alışkanlıklarımızı, seçimlerimizi ve üretim süreçlerimizi tabiatla uyumlu hale getirmek zorundayız. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun başkanı olarak atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum. Değerli 13 üyeden oluşan Danışma Kurulu kapsamındaki çalışmalarımız, iyi uygulamaların paylaşılması başta olmak üzere Sıfır Atık yaklaşımının yaygınlaştırılması çerçevesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. BM Sıfır Atık kararıyla ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün de bu kapsamda önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyorum. Ortak evimiz dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için vaktini ve emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllülerinin Sıfır Atık Günü'nü kutluyorum."

Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne yönelik BM-Habitat ve BM Çevre Programı başta olmak üzere uluslararası kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen tüm etkinliklerin hayırlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, dünyanın dört bir yanındaki diplomatik temsilciliklere de Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı oldukları bu özel günde etkinlikleri ve çalışmalarıyla sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti. Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile başlattıkları "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı çevrimiçi imzaya da açtıklarını hatırlatarak, "Beyanın halihazırda 30'dan fazla devlet/hükümet başkanı eşi başta olmak üzere binlerce insanın desteğini alması mutluluk verici. Bu vesileyle herkesi bir kez daha İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, Sıfır Atık gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Çevre, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadele için sürdürülebilirlik adımları atmalıyız - Son Dakika

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